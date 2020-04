Koroonaviiruse tõttu vajab haiglaravi 91 inimest

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 124 COVID-19 viiruse testi, millest 13 proovi ehk 1,2 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 49 527 esmast testi, nendest 1 660 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

Hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 91 inimest, kellest üheksa on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 240 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 50 inimest.

Viimase 24 h jooksul lisandus maakondade vaates kõige rohkem positiivseid Ida-Virumaale (6), lisaks Harjumaale (Tallinn 4) ja Lääne-Viru maakonda (3). Testi tulemused jagunevad ühtlaselt vanusegruppide lõikes, kõige nooremad positiivse testi tulemusega inimesed on vanusegrupis 10-14, kõige eakam üle 85.

Ööpäevaga testiti Läänemaal 57 inimest. Kokku on Läänemaal testituid 772, neist viirus on tuvastatud neljal. Pooled neist ei ela alaliselt Läänemaal ning siin elavad haiged on tervenenud.