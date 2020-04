Tänavu on läänlastel parimad tulemused kuulitõukes

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu lõppes Eestis päevapealt normaalne elukorraldus. Mingi erand ei olnud ka sporditegemine. Eriti ilmekalt kajastab seda näiteks Tartus 12.-13. märtsil toimunud Tartu kergejõustiku mitmevõistluse meistrivõistlus. Kui mitmevõistlejad said neljapäeval, 12. märtsil oma esimese päeva alad ära teha, siis 13. märtsil, kui välja oli juba kuulutatud riiklik eriolukord ja võistlust enam jätkata ei saadud.

Nii tõmmatigi kogu sisekergejõustiku hooajale koheselt joon alla. Kergejõustiku talvine võistlusaeg, mis kestab alates novembrist vahel isegi vabalt aprilli alguseni, pandi hoobilt lukku. Lukku läksid ka kõik jooksvad hooaja edetabelid.

Nii meeste, kui naiste edetabelis on meie kergejõustiklaste paremaks alaks kuulitõuge. Tõsi, kõik need sportlased tegelevad spordiga nüüdseks väljaspool Läänemaad.

18aastane Gertu Küttmann, kes alustas sporditegemist Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis ja hiljem Läänemaa Kergejõustikuklubis, treenib nüüd Pärnus Niidupargi kergejõustikuklubis. Mihkel Lembitu õpilane paikneb hooaja edetabelis 13.76-ga kõrgel kolmandal real.

Ameerikas, Iowa State University kergejõustiklane, 20 aastane Kevin Sakson tõukas ookeani taga aga seitsme kilost raudmuna 17.09 ja nii asub Haapsalu kergejõustikuklubis alustanud sportlane hooaja edetabelis sellega Jander Heili järel teisel real. Kohe Kevini järgi tuleb Ridalast pärit ja samuti Haapsalu KJK-s alustanud Kristo Koha. Mõni aeg suurtest tõugetest eemal olnud Kristo tõukas talvel 17.00 ja hoiab kolmandat positsiooni.

Kuulitõukes on veel kaks meie meest esikahekümnes. University Oklahoma sportlane Kristo Simulask on 13.86-ga 16 real. Noarootsist pärit, nüüd Audentese SK värve kaitsev Erki Mitman lõpetab teise kümne tulemusega 13.43. Ka need sportased alustasid Haapsalus Kaja Ladva käe all.

Kuna Kristo Simulaski näol on tegemist mitmevõistlejaga, siis mahub ta meie edetabelites kõrgetele kohtadele paljudel aladel. 60 meetri sprindis on ta 20, aeg 7.11. Kaugust on ta sellel sisehooajal hüpanud 7.16, mis on Eesti üheksas näitaja, teivast aga 4.80, millega on seitsmes. Kõrgushüppes on ta taas üheksas, siin on ta ületanud kõrguse 2.02. 60 tõkkejooksu aeg 8.38 annab talle 12 ja 1000 meetri, mitmevõistleja kohta väga korralik 2.45,17 aga 17 koha. Seitsmevõistluse, Eesti üldist ülikõrget taset hinnates on tema seitsmes koht väga korralik.

Jooksuklubi Tempo sportlane Igor Skatško on edetabelites viiel erineval distantsil. Parimaks edetabelikohaks on meie jooksumehele 2000 meetri distants. Siin annab 5.58,54 üheksanda koha. Kaks korda on ta 16 kohal-800 meetris ja 1000 meetris. Ajad vastavalt 2.02,84 ja 2.44,80. Korralik jooks on talvel tehtud ka 1500 meetri jooksus, ajaks siin 4.15,16 ja edetabelis sellega 15 koht. Esikahekümne lõpetab aga Mihhail Jutkini õpilane 3000 meetri jooksus ajaga 9.20,56.

Mõned meie meestipud aga käesoleva aasta sisehooaja edetablist puuduvad. Näiteks veteraniseisuses kuulitõukaja Fred Vali, kes aastaid noorematele kõva konkurentsi pakkunud ja edetablites kõrgeid kohti hoidnud. Samuti Argo Jõesoo, kes veel paar aastat tagasi, küll õues tuli Eesti maratonimeistriks. Mõlemad on sisehooaja vahele jätnud. Ootame kindlasti neid suvel areenile tagasi.

Naiste 60 meetri tõkkejooksus hoiab kaheksandat positsiooni Anna- Maria Vjazemski. Selle koha annab aeg 8,94. Kõrgushüppes jagab ta 18 aastase Eliis-Maria Koiduga 22 kohta. Mõlemal tulemus 1.66. Kõrgushüppes on üldse Haapsalu KJK endisi ja praegusi sportlasi tabelis kokku seitse. Näiteks Haapsalus alustanud Annabel Moor on siin tulemusega 1.64 32 real. Ja sellel talvel mitmevõistluses oma vanuseklassis Eesti meistriks tulnud Haapsalu koolitüdruk, vaid 15 aastane Emma Kathrina Hein on täiskasvanute edetabelis 34, tulemuseks 1.62.

Teivashüppes on tabelis aga kolm sportlast, neist kõrgeimal 21 kohal Eliis- Maria Koit tulemusega 2.80.

Ka jooksudistantsidel mahub mitmeid sportlasi edetabelisse. Kõrgemail neist 300 meetri distantsil Haapsalu KJK kasvandik Keity-Liina Kallas. Pika võistluspausi ja operatsioonist taastumise järel on tema edetabeli ajaks siin 46,52, mis annab 50. koha. Praegu kannab ta Audentes SK dressi.