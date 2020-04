Silma looduskaitsealal asuva Saunja lahe ääres alustas tööd linnukaamera.

Saunja madal laht sai linnukaamera jaoks zooloogi ja loodusfotograafi Tiit Hundi sõnul valitud sellepärast, et see on Matsalu järel linnurohkuselt järgmine paik Läänemaal. Samuti on Saunja lahe ääres hea andmeside. „Nüüd on ainult loota, et midagi põnevat sinna ette tuleb,” ütles Hunt.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!