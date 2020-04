Läänemaa töötute vägi kasvab kiiresti

Nelja nädalaga on end töötuna arvele võtnud inimeste hulk kiiresti kasvanud. Esmaspäeva hommikul oli kirjas 676 inimest, peale selle maksab 61 ettevõtet palka töötukassa abiga.

Töötukassa palgatoetust saavad Haapsalu uksetehas ja Nurme vabrikus tegutsevad õmblusfirmad. Nii üks kui ka teine on maakonna suuremad ja pikaajalisemad tööandjad, kumbki ei tegutse valdkonnas, mis oleks pidanud suures majandusseisakus esimesena pihta saama.

Haapsalu uksetehase 150 töölise palk on vähendatud, sest ettevõtte tellimuste hulk on kängunud. Samasugune on olukord Nurme õmblusvabrikus. Töötukassa palgatoetus ettevõtteile kestab esialgu mai lõpuni. „Ennustamine on tänamatu töö, aga tööpuuduse kasv seisab ees,” ütles töötukassa Läänemaa osakonna juhataja Evelin Kullison. „Praegu saavad ettevõtted toetust, aga kui karantiin ei lõpe, siis kõige suurema löögi all on turismiettevõtted.”

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!