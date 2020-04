Lääne-Nigula ja Vormsi raamatukogud töötavad täistuuridel

Eriolukorra nõutuim lugemisvara on kriminaalromaanid ja reisiraamatud, samuti kohustuslik koolikirjandus, lugejad laenavad korraga suurte pakkide kaupa.

Oru raamatukoguhoidja Kaja Puusepp tuli eile hommikul kella üheksaks tööle nagu tavaliselt. Eriolukorrast hoolimata on Lääne-Nigula valla kõik raamatukogud avatud, kuigi laenutamine käib teistmoodi. Kui lugeja helistab või saadab meili, lepib Puusepp kokku, millal teosed kätte saab, paneb kummikindad kätte ja maski ette ning viib paki lubatud ajaks raamatukogu välisukse juurde tooli peale. Sealtsamast toob ta tagasi toodud köited kogusse.

Kui Lääne Elu Puusepale eile hommikul helistas, ootasid tooli peal näidendid – Anton Tšehhovi „Kirsiaed” ja Molière’i „Misantroop”. „Järgmise lugejani on tund aega, nii et tulin värskesse õhku. Teen metsatee peal tiiru,” ütles Puusepp. „Üks pakk on juba täna ka tagasi toodud ja ühe paki olen laenutanud – ise valisin, sest tean, mida see inimene loeb. Väga toredasti toimib see süsteem.”

Oru raamatukogus on ka postipunkt. Pakid sinna küll eriolukorras ei tule – need saab kätte Haapsalust –, aga kui keegi tahab marki või ümbrikku, siis viib Puusepp ka need toolikese peale. Järeletulija omakorda jätab sinna raha. Puusepp paneb taas kummikindad kätte ja viib raha karpi. „Hommikul ühe margi ja ümbriku müüsin. Küllap oli inimesel vaja kirja saata,” ütles Puusepp.

Eriolukorras laenavad lugejad korraga suurema hulga. „Ja ongi hea. On vähem seerimist. On neid, kes ütlevad, et pandagu talle hunnik naistekaid ja „Minu” sarja reisiraamatuid, aga on ka laste kohustuslikku lugemisvara,” ütles Taebla raamatukogu direktor Ruth Randoja. Raamatukogud vahetavad usinasti omavahel nimekirju – kus mis raamatut on – ja annavad teada, kuhu peab järele minema. Puusepa laenutatud näidendeid küsiti just Taeblast, aga seal neid ei olnud. Nimekirju teevad ka lugejad. „Üks proua saatis nimekirja meie kõige uuematest raamatutest ja sai juba need kätte ka,” ütles Randoja.

Kuna Haapsalu raamatukogud on eriolukorras suletud, tulevad Taebla kogusse ka haapsallased.

Lääne-Nigula vald paigaldab raamatukogudesse tagastuskaste, mida seni ei olnud või olid raamatukogud need ise käepärasest materjalist lasknud teha. „Nõva sai uue kollase tagastuskasti ja Oru saab ka kollase,” ütles Randoja.

Usin laenutamine käib Ristil – raamatud kilekotti, nimi peale, pakk Risti kultuurikeskuse eeskotta riiulisse. Läinud neljapäeval ootas järeletulemist kuus suurt raamatupakki, mille Risti raamatukoguhoidja Varje Jaer-Eer oli kokku pannud. Iga päev laekub seitse-kaheksa raamatusoovi ja laenatakse rohkem kui muidu. „Täna oli viis inimest kokku lepitud, aga kuues tuli juurde,” ütles Kullamaa raamatukoguhoidja Aili Ansel. Kui Lääne Elu helistas, tegeles Ansel oma sõnul teabenõuetega – otsis küttepuude kuulutusi. „Inimesed ühtelugu helistavad ja paluvad otsida seda ja teist. Ilmselt ajaleht ei käi,” ütles Ansel.

Enne eriolukorra kehtestamist haarasid lugejad raamatukogust Anseli sõnul kriminulle kuhjade kaupa. „Nüüd lähevad reisikirjad ja luulekogud, korraga palju.” ütles Ansel. „Näiteks üks mees võttis korraga üheksa raamatut.”

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et võimalust raamatukogud sulgeda vallavalitsus isegi ei kaalunud. „Et ise riiulite vahele ei pääse, seda küll, see on arusaadav, aga võimalus raamatuid laenata peab ju olema,” ütles Lõhmus.

Vormsi vallavanem Ene Sarapuu ütles, et saare raamatukogu on avatud – sinna pääseb ühekaupa. „Või siis jätab raamatukoguhoidja paki kokku lepitud kohta, näiteks poodi, kuhu ikka on aeg-ajalt asja,” ütles Sarapuu.

Haapsalus ja Lihulas suletud

Haapsalu raamatukogud on 19. märtsist linnavalitsuse korraldusel suletud. Haapsalu kultuurimaja, kus linna raamatukogu asub, on kütteta, vaid lugemissaali veidi köetakse. „Eks ikka helistavad ja küsivad, kas me laenutame ja miks me ei laenuta, aga jah, me ei laenuta, viivised on peatatud,” ütles Läänemaa keskraamatukogu direktor Ilme Sepp. Tagastamiskastidesse ei ole soovitatav raamatuid tuua. „Parem hoida kodus, midagi nendega seal ei juhtu,” ütles Sepp.

Lääneranna vallavalitsus sulges raamatukogud 14. märtsist. „Korra isegi kaalusime, et teeks kontaktivaba laenutuse, aga ei tee. Inimesed ju ikkagi liiguksid siis raamatukokku ja tagasi, aga parem on, kui ei liigu,” ütles Pikkmets.