Jalukse külast tuli välja ligi 300aastane raamat

Oru_raamatukogu_Juhan_Hepner (11) Oru raamatukoguhoidja Kaja Puusepp. Juhan Hepner Oru_raamatukogu_Juhan_Hepner (10) Juhan Hepner Oru_raamatukogu_Juhan_Hepner (9) Oru raamatukoguhoidja Kaja Puusepp. Juhan Hepner Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Oru kultuurisaali perenaise Viivika Orula üleskutse peale otsida raamatuaasta puhul välja küla kõige vanem trükis jõudis raamatukokku näitusele 1739. aastal ilmunud uus testament.

„See tuli välja Jalukse külast,“ ütles Oru raamatukoguhoidja Kaja Puusepp.

Eesti raamatu aasta puhul pani Puusepp raamatukogu fuajeesse kõrgesse klaasustega kappi poolsada rariteeti kuuest selle kandi külast. On piibliraamatuid, retsepti- ja muinasjuturaamatuid, aga ka ilukirjandust, näiteks Eduard Vilde „Raudsed käed“ 1928. aastast, 120aastane „Kalevipoeg“ ja 1928. aastal ilmunud Loomingu numbrid ning 1937. aastal välja antud entsüklopeedia, mille on kinkinud Oru koolile Konstantin Päts.

Näitus on üleval teist nädalat, aga Puusepa sõnul tuuakse raamatuid kogu aeg juurde, nii et Puusepp paneb varsti välja teise kapitäie vanu trükiseid. Oru raamatukogu kõige vanem teos on 1898. aastal välja antud piibliraamat.