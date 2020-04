Igapäevase mure murdjad

Hommikul kell kaheksa algab Haapsalu sotsiaalmajas tööpäev. Ammu enne seda on kohal kokad, järjest saabuvad ka koduhooldajad, autojuhid, tugiisik, sotsiaaltöötaja.

Kokad suunduvad suppi valmistama, teised jäävad vestibüüli kahemeetriste vahedega infot vahetama ja tööülesandeid jagama. Kes on tööl? Kes on jäänud koju isolatsiooni? Kuidas on lood meie klientidega? Kes ootavad koju hooldajaid? Millised on uued piirangud? Millised on uued töökorraldused?

Kõik töötajad on varjunud maskide taha ja käes kummikindad. Haapsalu linnavalitsuselt saadud visiiriga maskid vajavad harjumist ja harjutamist.

Kriisiolukord riigis on peatanud sotsiaalmaja argipäevased tegevused: huviringid, üritused, koolitused, nõustamised, raamatukogu, võimlemised, käsitööringi, kohviku. Nii on jäänud „supiring“ ehk sooja toidu koju viimine, koduhooldus, päevahoid ühe kliendiga ja autistide keskus ühe kliendiga, samuti turvakodu.

„Supiring“ käib kriisiajal kolmel päeval nädalas. Sellega tagatakse abivajajatele soe söök. Kannatlike lõunaootajate seltskonnaga liitub iga päev mõni uus inimene. See tähendab, et autojuht Gert Piberman saab juurde aadresse, kuhu toitu viia, kokad lisavad supipotti supimaterjali ja teevad plaane järgmisteks päevadeks.

„Supiringi“ tööd on supisaajad ka iga päeva tunnustanud, küll kiidetakse sõbralikke autojuhte, küll kokkasid. Autojuhtidelt on saadud ka olulist infot – kui mõni eakas ei tule ust avama, lähevad olukorda kontrollima sotsiaaltöötajad. Nii on abi saanud need, kes abitusse seisundisse jäänud või kodus põrandale kukkunud.

Ka supiringi kliendid on pidanud kohanema uute tingimustega – kui varem toodi supp vajadusel köögilaualegi ära, siis nüüd antakse see üle uksel või lausa ukse taga.

Annaliisa Täht ja Oivi Boyers korraldavad koduhooldajate tööd. Aeg-ajalt on vaja mõned kliendid ümber jagada – kui mõni töötaja on jäänud haiguslehele või isolatsiooni, võetakse appi reservtöötajad.

Taas õpetatakse töötajaid kaitsevahendeid kasutama ning ikka ja jälle pannakse töötajatele südamele, et kodudes püüame viibida võimalikult lühikeseks ajaks, kanname maske ja kindaid, et tänavatelt ning poodidest riiete ja kottide külge jäänud pisikud ei jõuaks nende juurde, kes on meie kõige haavatavamad.

Päeva peale saavad asjaajamised aetud, soojad söögid kodudesse, poekotid ja rohud üle antud, autod desinfitseeritud, käed pestud, kasutatud näomaskid vahetatud uute vastu, uudised ja mured jagatud.

Sekretär Anneli Lepa telefon heliseb lakkamatult, terve päev läbi helistab mõni murelik hääl ja palub abi. Ja abi tuleb. Esimesel võimalusel võtab Annaliisa Täht ühendust, et täpsustada millal ja millega saame aidata. Aga on ka selliseid kõnesid, kus tänatakse seda tundmatut sinise maskiga naisterahvast, kes sel korral poekoti ukse taha jättis. Tegelikult oli poekoti jätja seesama naisterahvas, kes alati on käinud, lihtsalt maskis tundume kõik nii sarnased.

Sotsiaalmaja direktor Serli Küünarpuu valmistub Skype-i koosolekuks, haldusjuht Monika Mitman helistab läbi firmasid, kes müüvad kauglugemisega kraadiklaase, sotsiaaltöötaja Küllike Valk murrab turvakodu asukate muresid.

Nii igal tööpäeval kaheksast viieni, kui vaja ka õhtul, kui vaja ka nädalavahetusel, murrame muresid, oleme abiks nõu ja jõuga. Vaatamata seni veel Läänemaad valdavale (viiruse)-negatiivsusele, on sotsiaalmaja pere positiivne – heasüdalik ja rõõmus. Koos saame hakkama iga keerulise olukorraga, hoiame üksteist ja iseennast!

Sotsiaalmaja saab abistada eriolukorra tõttu hätta sattunud eakaid ja puudega inimesi toidu ja esmatarbevahendite toomisega poest ning sooja toidu koju toomisega. Pakume endiselt ka teisi igapäevaseks toimetulekuks vajalikke teenuseid. Mure korral helista: 473 5060, 53011424 (sotsiaalmaja sekretär).

Kui tahad olla kogukonna inimestele abiks ja panustada vabatahtlikuna eriolukorra ajal sotsiaalmaja või teiste Haapsalu hoolekandeasutuste juures, siis palun võta ühendust: serli@sotsmaja.ee või tel: 5886 2323.

Fotod Küllike Valk