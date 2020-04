Vaiknemets: Eesti on ilmselt suutnud plahvatuslikku nakatumist vältida

Eestil on ilmselt õnnestunud ära hoida koroonaviirusega nakatumise hüppeline kasv, uued juhtumid tulevad peamiselt laiemast ja täpsemalt sihitud testimisest, ütles terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets ERR-ile.

“Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles. Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime,” rääkis Vaiknemets pühapäeval usutluses “Aktuaalsele Kaamerale”.

Uued nakatumisjuhud tulevad eeskätt laustestimistest hoolekandeasutustes ja eesliinitöötajate testimisest, aga ka üha suurenevast testide arvust, selgitas Vaiknemets.