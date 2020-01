Iloni Imedemaa tähistab kolmapäeval Ilon Wiklandi sünnipäeva

Kolmapäeval, 5. veebruaril tähistatab Iloni Imedemaal Ilon Wiklandi 90. sünnipäeva jututundide, raamatuesitluse ja noore kunstniku preemia üleandmisega.

Sünnipäevaprogramm algab hommikuste jututundidega, kus kooli- ja lasteaiagrupid tutvuvad Ilon Wiklandi illustratsioonidega raamatutega „Sammeli, Epp ja mina”, „Minu vanaema majas” ja „Pikk-pikk teekond”.

Kell 14 tutvustab kirjastus Tammerraamat juubeliaasta puhul ilmunud raamatut „Anni uhke uudis”, kuhu on Ilon Wiklandi varasemate illustratsioonide juurde kirjutanud teksti Leelo Tungal. Lisaks ilmub taas Ilon Wiklandi elulool põhinev lasteraamat „Pikk-pikk teekond”, mille kaasautoriks on Rose Lagercrantz.

Kell 15 on Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkursi autasustamine. Konkursil osalevad 14-18-aastased noored kunstnikud, kes esitasid ühe töö vabalt valitud teemal ning vähemalt kaks illustratsiooni. Seekord otsustas žürii anda konkursil osalejatele ülesandeks teha illustratsioonid M. J. Eiseni muinasjutule „Kuningapoeg ja kuningatütar”. Konkursile laekunud töödest on üleval näitus, mida saavad Iloni Imedemaa külastajad näha 1. märtsini.

Lisaks avatakse sünnipäeva puhul esimese korruse galeriis veel üks ainulaadne näitus „Ilon kodudes”, kus näeb aasta lõpuni erakogudes olevaid Ilon Wiklandi töid. Ilon Wikland viibib omal kombel kõigis neis kodudes, kus on tema illustreeritud raamatuid ja pilte. Sellel näitusel saab vaadata kümnekonnast kodust toodud kolmekümmet nelja joonistust ja üht pisiskulptuuri – kartulilast. Haruldustena on näitusel kolm originaalillustratsiooni „Väikevend ja Karlsson katuselt” esmatrükile aastast 1955. Hulgaliselt pilte on raamatust „Kartulilapsed”, mille illustratsioonid on Iloni Imedemaa jaoks tähenduslikud. Kujutatakse ju kartulilaste esialgse koduna just seda maja.