Galerii: kultuurikeskuses kõlasid Burnsi laulud

Haapsalu kultuurikeskuses esitleti pühapäeval Robert Burnsi eestikeelsete laulude plaati, mille on sisse laulnud Ilona Aasvere.

Koos Aasverega musitseerisid plaadil Tiit Kikas ja Peeter Rebane ning Marko Matvere. Plaadi tarvis on lood aranžeerinud ja enamik pille ka sisse mänginud Kikas. Haapsalu kontserdil laulis meeshäält Haapsalu esitlusel küll Tõun ehk Tõnu Timm ning basskitarril toetas Raul Vaigla.

Kontserdil lauldi ette kõik tosin plaadile jõudnud laulu. Suurem osa Burns lauludest põhineb šoti rahvalauludel. Sageli võttiski poeet mõne tuntud laulu, jättis alles sellest esimesed read ja ülejäänud osa kirjutas uued sünad. Aasvere sõnul oli enamik plaadil kõlavatest lauludest eesti keelde tõlgitud juba varem, kuid laulu “Miks, kaunis Doon” tõlkis Kullo Vende just Aasvere palvel. Suurema osa tekstidest ongi tõlkinud Vende, kes oli kohal ka plaadiesitlusel. Lisaks Vendele kõlavad plaadil ka Ralf Parve, Ants Orase ja Urmas Tõnissoni tõlked.

Aasvere tunnistas, et kui plaati tegema hakati, vaatas ta ringi Youtubes, sest ei teadnud Burnsi lauldest toona kuigi palju. Siis aga avastas, et päris mitut lugu on ta ennegi Folkmilliga laulnud, teadmata, et see on Burnsi loodud.

Burnsi laulude plaat on sündinud Eesti Šoti kultuuriseltsi eestvõttel. “See on parim plaat, mis saab Burnsist olla,” ütles esitlusel kulturiseltsi eestvedaja Eike Urke. Ta lisas, et plaati esialgu pole kavas plaati poodides müüa, vaid seda saab tellida kultuuriseltsi lehelt.

Fotod Arvo Tarmula