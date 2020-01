Haapsalu põhikooli ehitus käib kuus päeva nädalas

Haapsalu põhikooli ehitusel mürisevad kraanad ja töötavad mehed praegu kuus päeva nädalas, et hoone õigel ajal valmis saada.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu ütles, et uue koolihoone ehitustööd püsivad graafikus, Nordlin Ehituse projektijuht Hindrek Roosma lubas, et maja saab valmis õigeks ajaks.

Järgmine vahetähtaeg ehituses, mil aetakse graafikus ja tehtud töödes näpuga järge, on aprilli alguses. Selleks ajaks peavad hoonel olema kõik uksed-aknad paigas ja katus peal.

„Märtsis tahab ehitaja jõuda nii kaugele, et hoones on kõik ruumid kinnised ja saab alustada sisetöödega. Kõik käib praegu selle eesmärgi nimel,” ütles Mäesalu.

Kuna möödunud suve lõpus, kui ehitus pidi algama, jäädi esiotsa erinevatel põhjustel graafikust veidi maha, on Nordlin Ehituse mehed juba mõnda aega töötanud ka laupäeviti. Mäesalu sõnul on see siiski üsna tavapärane, et suurtel objektidel tuleb alguses ette väiksemat sorti ootamatusi.

