Võrkpalli pallilahingul triumfeerisid Oru kooli õpilased

Läänemaa võrkpalli pallilahingu meistriteks tulid viiendat aastat Oru kooli tüdrukud ja neljandat aastat Oru poisid. Turniirist võttis osa üheksa võistkonda. Uus traditsioonvõistlus sai ka Läänemaal viie aastaseks.

Võrkpalli pallilahing on 1.-3. klassi lastele kohandatud osavust ja täpsust nõudev pallimäng, kus puudub füüsiline kontakt konkurentidega. Pallilahingut on Oru koolis harrastatud sama kaua kui üle vabariigi ametlikke võistlusi läbi on viidud.

Pallilahing on pisikestele palluritele parimaks hüppelauaks enne päris võrkpalli. Mängu eesmärk on saata pall ülaltsööduga üle võrgu nii, et see maanduks vastase väljakupoolele ning takistada palli maandumist oma väljakupoolele. Vürtsi lisab asjaolu, et mängus on korraga kaks palli.

Selle aasta võrkpalli pallilahingu turniiri paremusjärjestus:

Poisid

I Oru kool: Hardi Lauri, Rico-Janree Ojamu, Juku Palm, Artur Luur, Madis Türnpu, Mattias Väin, Tomi Priske, Henri Laht, õpetaja Renno Silde.

II Haapsalu linna algkool: Jakob Müür, Oskar Saareväli, Andri Rüü, Mattias Andero Villand, Andri Armuand, Karel Opikov, Targo Prikmann, Markus Raba, õpetaja Ulrika Tülp.

III Oru kool II: Henri Heilu, Artur Allan Mustkivi, Tõnn Naar, Lars Oskar Laanemets, Nazar Nanynets, Oscar Notton, Ralf Loorens, Mairo Kukk, Martin Rakul, õp Renno Silde.

Tüdrukud

I Oru kool: Siiri Kuusksalu, Kristel Laanberg, Lenna Lilleorg, Deivi Pärila, Karolin Karm, Merilin Viik, Maria Lusmägi, Kirsika Kotkas, õpetaja Renno Silde

II Ridala põhikool: Lisete Kliss, Kertu Lemvald, Mia Amanda Päevakene, Hannah Marie Walsh, Eliise Mari Toomemägi, Loore Erit, Karola Maisalu, õpetaja Pille Raudsepp.

III Haapsalu linna algkool: Lisandra Arike, Emily Sild, Johanna Saarmets, Rebecca Riin Laasi, Grettel Figol, Sofia Nebokat, Marii Sild, Annabel Vaksmann, õpetaja Ulrika Tülp.