Ugala teater toob Haapsallu verise krimikomöödia

Teisipäeval, 28. jaanuaril hõljub Haapsalu kultuurikeskuse laval püssirohusuits, sest külas on Ugala teater ajastutruu krimikomöödia „Mäng on alanud“. See lavastus on tõeliseks maiuspalaks kõigile Hercule Poirot’ ja Sherlock Holmesi lugude austajatele, kes saavad teatrisse tulles nautida 1930ndate hõngu ja atmosfääri, kus ei puudu uhked soengud, kleidid ja glamuur.

Roger Moore, John Cleese, Vassili Livanov, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch – kõik nad on kehastanud Sherlock Holmesi. Nüüd on käes Aarne Soro kord.

Näidendi sündmustik toimub luksuslikus maahäärberis, mille omanik on kuulus näitleja ja Sherlock Holmesi kehastaja William Gillette (Aarne Soro). Pühadeks on ta endale ja oma emale Marthale (Luule Komissarov) külla kutsunud teatraalidest sõbrad. Kogunenud seltskond aga ei aima, et võõrustaja kutsel on oma tagamõte. Nimelt on Sherlock Holmesina tuntud William otsustanud ka päris elus detektiivi rolli asuda, et omal käel välja selgitada ühe hiljutise tulistamise tagamaad. Nii saavad pahaaimamatud külalised ühtäkki teada, et majja on kogunenud kõik kahtlusalused, ning peagi hakkavad pealtnäha soojad ja sõbralikud suhted võtma hoopis tumedamaid värve ja lugu võtab verise pöörde.

Lisaks Aarne Sorole ja Luule Komissarovile mängivad lavastuses Marika Palm, Martin Mill, Triinu Meriste, Tanel Ingi, Jaana Kena ja Vilma Luik. Lavastas Ugala uus loominguline juht Tanel Jonas.