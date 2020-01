Ratas lubas leida Haapsallu perearsti

Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et videosild pole tema meelest sobilik perearsti tööks. Peaminister lubas, et sotsiaalministeerium leiab puuduva arsti Haapsallu.

„Videosild, kus ühel pool kaamerat on doktor ja teisel pool patsient, ei saa olla lahenduseks esmatasandi arstiabi pakkumisel. See võib olla selline lühiajaline, väga ajutine lahendus,” ütles Ratas.

„Videosild võib olla üks võimalus ajal, kui perearst ei tööta, aga maakonnakeskustes peame kindlasti tagama selle, et võimalikult palju esmatasandi arstikohti saaks täidetud. Perearstide leidmine on suur ülesanne, väga suur proovikivi, millele ei ole ühtset retsepti, et kohe homme on kogu esmatasandi arstiabi igal pool arstina olemas, nimistud formeeritud,” jätkas Ratas riigikogu liikmete Taavi Rõivase ja Aivar Sõerdi küsimustele vastates.

