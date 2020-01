Anvar Samost: kui ministrist saab lobist

Endiste tipp-poliitikute siirdumine poliitika mõjutamise ärisse ei ole probleem, probleem on lobitegevuse puudulik regulatsioon ja vähene läbipaistvus Eestis.

Kuhu peab minema Toompeal aastaid veetnud poliitik, kes mingil põhjusel enam riigikogus või valitsuses ei jätka? Tööle, loomulikult – kui ta just ei kavatse surnuks nälgides ja külmetades kliimamuutuste vastu võidelda. See ei tohiks olla keeruline, sest eelduslikult on valijad erakondade koostatud nimekirjadest välja valinud targad ja julged inimesed, kel riigiasju ajades on lisaks tekkinud laiem vaade ühiskonnale.

Kas suurest poliitikast lahkunu võib rahva teenimist jätkata omavalitsusjuhina? Muidugi. Kas oleks mõeldav siirdumine riigiametnikuks? Eeldusel, et see koht pole saadud poliitilise seljapesu tulemusena, siis loomulikult.

