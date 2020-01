Jaanus Rankla: raudtee-ehitus tegi mullu jõudsaid samme

Sihtasutuse Läänemaa (SAL) raudteeprogrammi 2019. a suurimaks kordaminekuks oli keskkonnamõju hindamisega (KMH) lõpusirgele jõudmine. Turba ning Lääne- ja Harjumaa piiri vahele jääva raudteelõigu KMH aruanne on esitatud kehtestamiseks Saue vallavalitsusele. Sellega avaneb võimalus alustada raudtee projekteerimisega kogu Turba–Haapsalu–Rohuküla trassil. Ülejäänud trassi osas on KMH juba läbi viidud. SAL on taotlenud projekteerimistingimused Läänemaale jääva raudteeosa projekteerimiseks ja ehitamiseks ning pärast KMH kehtestamist saab taotluse teha ka raudteetrassi Harjumaa osas.

2019. aasta esimeses pooles õnnestus muuta Harku–Lihula–Sindi 330/110 kV kõrgepingeliini projekti. Projekti eskiisis ei arvestatud kõrgepingeliini ristumisega elektriraudteega Ellamaa juures. Sellise kõrgepingeliini rajamine oleks tähendanud, et raudtee tegemiseks tulevikus tulnuks töötavas elektriliinis vool välja lülitada ning püstitada uusi elektrimaste liinide kõrgemalt üleviimiseks. See oleks raudteeprojekti kulusid tõstnud mitmesaja tuhande euro võrra või äärmisel juhul pannud üldse piduri raudteearenduse liikumisele Turbast edasi.

Üheks selgitamist vajavaks teemaks oli turbamaardla Turba ja Ellamaa vahel. ASiga Tootsi Turvas jõuti kokkuleppele, et turbatootmine ja raudtee teineteist ei sega. Raudteetammi all ja ääres olev turvas ei ole turbatootmiseks kasutatav, sest raudtee tarbeks enam kui 100 aastat tagasi kaevatud kraavid on maa kuivendanud ja kvaliteetset turvast vahetult raudtee äärest enam ei saa. Paraku ei sobi see turvas ka kuidagi raudtee ehituseks, mistõttu kulud turbamaardlast raudtee läbiviimiseks on tavapärasest suuremad – turvas tuleb raudtee muldkeha alt välja kaevata ning samas mahus asendada liivaga.

Sügisel 2019 viis SAL läbi hanke raudteetrassi geodeesia tellimiseks. Geodeesia on esimene samm raudteeprojekti koostamiseks, mille raames mõõdistatakse kõik vajalikud maad. Hanke tulemusena on SAL sõlminud lepingud Reib OÜga ja Reaalprojekt OÜga. Esimene osa tööst (Turba–Ellamaa) valmib juba jaanuari keskpaigaks. Detailse kaardimaterjali järgmiste lõikude kohta kuni Haapsaluni loodame saada veebruari lõpuks.

2019. aasta kõige tähtsam ja rõõmsam sündmus Haapsalu raudtee loos oli kindlasti rongiliikluse taasavamine Turbani 8. detsembril. Tegemist polnud üksnes raudteesündmusega, vaid ka poliitilise ja kohaliku elukeskkonna sündmusega.

2020. aastaa riigieelarvest on ASile Eesti Raudtee eraldatud 2 miljonit eurot Haapsalu poole järgmiste sammude astumiseks. Raudtee taastamine jätkub Turbast ning järgmised kõigile silmaga nähtavad ja käega katsutavad tegevused on seotud uue raudteeviadukti ehitamisega Ellamaal, raudtee ning Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla kahetasandilise ristumise väljaehitamiseks. Jätkame 2020. aastal tööd selle nimel, et 2021. aastaks oleks valmis nii projektid kui ka raha ehitustegevusega alustamiseks.

Jaanus Rankla

SA Läänemaa nõukogu liige