Kuidas kodu sisustamisel valida vastupidavaid materjale

Kodule sisustust valides tehtud otsustel on pikk mõju. Tarka otsust kauakestva mööblieseme soetamisel saab veel aastaid hiljemgi kiita, seevastu läbimõtlematut sammu osta küsitava kvaliteediga ese, saab juba õige varsti kiruda.

Kuna sisustuselemendid on suhteliselt kallis kaup, on majanduslikus mõttes oluline, et valitud esemed oleks vastupidavad ja neid ei tuleks iga aasta-paari järel välja vahetada.

Täispuit kestab põlvest põlve

Kui on kavas soetada uus söögilaud, toolid, kummuti või riidekapp, siis tasub eelistada täispuidust mööblit.

Täispuit on tugev ja vastupidav. Erinevat liiki puitmaterjalid ja sajad puidu viimistlemise meetodid loovad piiramatu valiku erinevaid variante.

Täispuidust mööbliesemed on küll mõnevõrra raskemad, kui kunstlikest materjalidest mööbel, teisalt tagab see parema stabiilsuse. Täispuidust kappe ja kummuteid on võimalik vajadusel korduvalt lahti võtta ja kokku panna ilma et, see mööbli kvaliteedile erilist mõju avaldaks.

Täispuidust mööbel muutub vananedes aina väärikamaks. Ajaga tekkinud kulumisjäljed annavad lisavad mööbliesemele väärtust ja isikupära. Kui puitpinda ilmestavad kriimud ja täkked väga silma riivavad, siis saab need üle lihvida, lakkida või värvida ja anda mööbliesemele värske hingamise.

Metall ei idane ega mädane

Metallmööblist rääkides tuleb esimesena silme ette rustikaalne ja raskepärane sepismööbel, mis sobib stiililt pigem maamajja kui linnakorterisse.

Tegelikult on metallmööbli valik palju laiem.

Skaala ühes otsas on askeetlikud ja minimalistlike sirgete joontega abilauad ja riiulid ning teises servas romantilised nikerduste ja ornamentidega valumalmist või pronksist voodiotsad, peeglid, riidenagid ja muud dekoratiivesemed.

Nende kahe vahele mahub aga lugematu hulk erineva pinnaviimistluse ja stiiliga suuremaid ja väiksemaid esemeid: vasetatud, kroomitud, kullatud, emailitud või värvitud metall annab disaineritele võimaluse luua samadele esemetele kardinaalselt erinev välimus.

Üks on kindel – metall on ääretult vastupidav ega vaja üldjuhul ka mingit hooldust.

Ilus ja vastupidav

Pehme mööbli puhul on vastupidavuse näitajaks kaks komponenti.

Esiteks karkass, mille ümber pehme mööbel ehitatud. Tugev täispuidust konstruktsioon loob eelduse kestvale ja kvaliteetsele diivanile.

Oluline komponent on ka mööblitüki välisviimistlus. Kõige vastupidavam diivani ja tugitooli kattematerjal on nahk.

Klassikaline täisnahkne Chesterfieldi diivan või Arne Jacobseni nahaga kaetud munatool on suurepäraseks näiteks, et nahkmööbel on stiilne, ajatu ja alati interjööri keskpunktiks.

Teine väga vastupidav pehme mööbli kattematerjal on sünteetiline mikrofiiber kangas. See on naturaalsetest lina- või villasegusest kangastest kordi vastupidavam ja tänu nanotehnoloogilisele töötlusele ka hõlpsasti puhastatav.

Kolmandaks võib valida diivanile katteriide, milles on sünteetilise kiu vahele kootud naturaalseid kiude. Selline mööbliriie ühendab endas parimat mõlemast – sünteetilise kiu vastupidavuse ning naturaalse kiu soojuse ja hingavuse.

Lai valik diivaneid, tugitoole ja pehme mööbli komplekte ootab teid Kaup24.ee veebipoes.

Maga kaua ja hästi

Voodiraam võib kesta terve sajandi, aga madratsi eluiga nii pikk pole. Erinevate madratsite eluea vahe on suisa mitmekordne.

Üldjuhul kestavad vedrumadratsid kõige vähem. Skaala teises otsas on naturaalsest lateksist madrats, mille eluiga ületab bonellvedrudega madratsi eluiga kolmekordselt. Lateksist madratseid tehakse ka sünteetilisest lateksist, mille kestvus on küll grammike lühem, aga mille soetamine pole nii kallis.

Lateksile pakuvad vastupidavuse osas konkurentsi kõrge tihedusega mäluvahust madratsid. Mäluvahust madratsit valides tuleb silmas pidada selle tihedust: mida kõrgem on vahu tihedus, seda vastupidavam see on. Kallimate memory foam madratsite hind küündib julgelt mitme tuhande euroni.

Parima hinna ja vastupidavuse suhtega madratsid on hoopiski keskmise hinnaklassiga lateksi ja keskmise tihedusega vahtmadratsi kombinatsioon.

