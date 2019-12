Lääne Malevlane: aasta naiskodukaitsja kandidaat on Julia Sirkel

Naiskodukaitse Lääne ringkond valis NKK Lääne ringkonnast aasta naiskodukaitsja konkursile Julia Sirkeli.

Julia Sirkel on naiskodukaitse tegevliige juba aastast 2000. Esilagu tegutses ta rohkem koos kaitseliitlastega, kuid viimased kümme aastat on ta oma vaba aega sõbralikult jaganud kaitseliidu ja naiskodukaitse vahel. Julia on NKK baasväljaõppe moodulid läbinud mitu korda, sest ta on arvamusel, et nii organisatsioon kui ka tema ise areneb ning seetõttu on igast moodulist ikka ja jälle midagi uut ja olulist õppida.

2016. aastal läbis ta kaitseliidu sõdurioskuste kursuse ja leidis taas tihedama kokkupuutepunkti Kaitseliiduga. 2017. aastast täidab ta lahingkompanii juhtimis- ja tagalarühma väliköögimeeskonnas koka abi ülesannet.

Julia Sirkel on üks julgemaid ja hakkajamaid – ta on viimased kümme aastat osalenud NKK koormusmatkal. Nüüd on eesmärgiks võetud uute liikmete kaasamine, et oleks väärilisi mantlipärijaid. Lisaks on Julia mitmeid aastaid osalenud Lihula üksikkompanii korraldataval patrullvõistlusel „Sügistorm“. Tänavu oli võistlus 36 tundi pikk ning tegevused kontrollpunktides eeldasid teadmisi. Naiste võistkond sai hakkama ning on taas suure kogemuse võrra rikkamad.

2018 valiti Julia Sirkel NKK Lääne ringkonna juhatuse liikmeks. Juhatuses on tema ülesanne lisaks jaoskondade vahelise koostöö parandamisele ka liikmete tunnustamisega seotud teema.

Julja on hakkaja, julge ja oma arvamusega, sealjuures arvestab ta teiste arvamustega. Ta on meeskonnainimene, kes julgeb võtta vastutust. Julia on teotahteline, suure südamega, leidlik, sõnapidaja ja väärikas naiskodukaitsja. Tema jaoks ei ole olemas sõna „ei saa” või „pole võimalik”, tema jaoks on kõik võimalik, tuleb ainult tahta. Lääne ringkond on uhke, et meie ridades tegutseb Julia Sirkel.

Aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kuulutatakse välja jaanuaris.

Eda Loik

Lääne ringkonna esinaine