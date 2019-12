Nõva kooli vanemat astet ähvardab sulgemine

Lääne-Nigula vald peab enne tuleva aasta 1. aprilli otsustama, kas sulgeda Nõva kooli 7.–9. klass või jätta need veel üheks kooliaastaks avatuks.

Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse sõnul on kaks võimalust – 7.–9. klass kinni panna või õppekorraldus üle vaadata, sest kooli pidamine on liiga kallis. „Kindlasti ei saa kool jääda nii, nagu on. Midagi tuleb muuta,” ütles Lõhmus.

Nõva koolis käib 16 last, tuleval aastal 14 last, palgal on 11 õpetajat. Õpetajatele palka maksab küll riik, aga et lapsi on nii vähe, ei tule riigi antust välja. Lõhmuse sõnul maksab vald Nõva õpetajate töötasuks aastas juurde 100 000 eurot. „Riigilt tuleb 50 000, palgakulu on 150 000,” ütles Lõhmus.

