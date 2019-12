Hiidlased on parvlaevade uue sõiduplaaniga väga rahul   

Hiiumaa vallavalitsus, laevaliinil toimetav TS Laevad, bussifirma GoBus ja Hiiumaa ettevõtjad jõudisid uuel aastal kehtima hakkava parvlaevade sõiduplaani läbirääkimistel kokkuleppele.

“Kokku on lepitud parim praamide sõiduplaan arvestades kogukonna ja ettevõtjate vajadusi ning talviseid sõiduolusid,” teatas Hiiumaa vallavalitsus.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et praamigraafiku koostamisel oli tõeline väljakutse erinevate osapoolte sõiduvajadustega ja samas vedaja tehniliste võimalusega arvestamine.

“Seda enam on Hiiumaa vald väga rahul hiidlaste ammusele ootusele leitud lahendusega,” ütles Rand. Vallavanem täna ja tunnustas valitsust, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumit, maanteeametit ja TS Laevu, et nad olid valmis erinevaid võimalusi hoolega läbi mõtlema, et leida hiidlaste jaoks sedavõrd hea lahendus.

Uuel aastal toimub aastaringselt ühes suunas minimaalselt kuus reisi. Suveperioodil, kõige tihedama graafikuga on ühes suunas väljumisi 12.



Uue sõiduplaaniga on mõlemal suunal aastaringselt muutumatult paigas neli väljumisaega, hooaja edenedes lisatakse reise nende väljumiste vahele. Jaanuarist aprillini on kahel päeva keskel toimuval väljumisel ühed ajad, mis seejärel suveperioodiks muutuvad 15–45 minuti võrra.



TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel hindab koostööd kõikidele sobiva sõiduplaani leidmisel positiivseks.

„Elutähtsa teenuse osutamisel on hiidlaste soovid TS Laevadele alati olnud olulised,” ütles Kaabel. “Meil on hea meel, et suutsime leida lahenduse, mis vastab nii erinevate Hiiumaa huvigruppide ootustele kui ka arvestab laevaliikluse korraldamise tehniliste võimalustega erinevatel aastaaegadel.“



Majandus- ja taristuminister Taavi Aas rõõmustas, et Hiiumaa parvlaevaliikluse korraldus on jõudnud uuele tasemele. „Täiendav talvine väljumine ja aastaringne põhiosas muutumatu graafik on Hiiumaa parvlaevaliikluse korraldamisel koosmõjus uus kvaliteet, mida meil on heameel Hiiumaa kogukonnale ja külalistele pakkuda,” ütles Aas. “Hiiumaa laevaühendusse mandriga oleme panustanud viimastel aastatel märkimisväärselt, näiteks kahe uue laeva näol, ja aastal 2020 on ühenduse kvaliteet parem kui kunagi varem.“



Vallavanem Rand selgitas lisaks, et kui esialgne ootus oli töötada välja graafik, kus kuus reisi oleks paigas aastaringselt samadel aegadel, siis nüüd kokku lepitud variant on mõistlik kompromiss, et oleks võimalik suveperioodil väljumisi olemasoleva graafiku vahele lisada ja talvel vähendada ilmastikust tekkivaid riske kogu graafiku nihkumiseks.



Hiiumaa ettevõtjate vajadusi arvestades on aastaringselt paigas väljumised Heltermaalt kell 6.30 ja 20.30, et oleks tagatud sujuv kaubavedu.



Hiiumaa ettevõtjate liidu juht Arno Kuusk ütles, et erinevate osapooltega kahe kuu jooksul välja töötatud praamigraafik on ettevõtjatele sobilik. “Nii reisijate- kui kaubavedajate jaoks on olulised nii reiside koguarv, väljumiste regulaarsus kui ka mõistlikud väljumiste vahelised ooteajad,” ütles Kuusk. Ta rõõmustas, et aastatepikkune tähelepanu antud teemal on lõpuks tulemusteni viimas ning lühematest ooteperioodidest sadamates ei võida ainult ettevõtjad, vaid ka elanikud ja saare külalised.



Samuti on aastaringselt paigas hommikused ja õhtused kaugliinibusside jaoks olulised väljumised: kell 8.30 Heltermaalt ning 10.00 ja 19.00 Rohukülast.



Piletimüük on juba avatud kuni 29. märtsini 2020. Lähiajal lisandub uudsena võimalus põhiväljumisteks pileteid osta järgmise aasta lõpuni. See on nii ettevõtjate kui ka Hiiumaa külaliste jaoks kauaoodatud võimalus.