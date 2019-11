AK Nädal: Kuidas tuleb toime sünnitusosakonnata Haapsalu?

„AK. Nädal” uuris, kuidas on korraldatud sünnitajate elu Haapsalus, kus sünnitusosakonda pole juba 18 aastat.

Läänemaa haigla peaarst ja juhataja Tõnis Siir ütles, et sünnitusosakonna jaoks viimaseks jäänud 2001. aastal sündis seal jaanuarist kuni maini 77 last. Eelneval aastal 168. Tema sõnul pole sünnitusosakonna sulgemine erilisi probleeme kaasa toonud.

„Nende sünnituste arv jäi juba nii väikseks, et pigem ma kardaks kogemuse vähenemist ja siis võivad hakata õnnetused tulema. See on üks põhiasi, millest johtuvalt me selle otsuse tegime,” rääkis Siir.

„Kui Haapsalus oleks sünnitusosakond, siis ma tõenäoliselt oleksin ikkagi sünnitanud Tallinnas,” arvas kahe lapse ema Madiken Kütt.