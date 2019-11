Vello Vichterpal saab politsei teeneteristi

Täna Jõhvis peetaval politsei- ja piirivalveameti sünnipäevapeol antakse Haapsalu piirkonnapolitseinikule Vello Vichterpalile politsei teenetristi hõbemedal.

Vichterpal teenis teeneteristi hõbemedali välja teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest. „Tema teadmiste ja kogemuste pagas on nii suur, et talle ei ole ühegi valdkonna küsimus lahendamatu. Oma töös on ta tihti mentoriks noorematele politseinikele, kaasates neid erinevatesse politseilistesse tegevustesse ning andes edasi kogemust ja parimaid praktikaid,” iseloomustati Vichterpali Lääne prefektuuri Facebookilehel.