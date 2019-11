Uuemõisa kooli aknad lasevad vihma läbi

Uuemõisa lossi akende remont osutus vaid kosmeetiliseks protseduuriks – klassides sajab jätkuvalt vihma, osa aknaid on endiselt sulguriteta ja paraadtrepp laguneb.

Mullu augustis võttis Haapsalu linnavalitsus mõisahoonet remontinud Ehto OÜ-lt vastu fassaaditööd, milles leiti rida puudusi. Linnavalitsus maksis ettevõttele raha küll täissummas välja, kuid samas lepiti kokku, et ehitaja peab kõrvaldama kõik puudused. Novembri alguses käis Haapsalu linnavolikogu revisjonikomisjon koos aselinnapea Innar Mäesaluga tehtut üle vaatamas.

„Ega seal paremaks pole suurt midagi läinud. Suvi otsa pahteldati ja värviti, praegu tuleb see värv ja krohv juba lahti, sest aknad lasevad läbi – nii vett kui ka tuult. Me ütlesime ju kohe, värvimine siin ei aita – see on ainult kosmeetika. Vanu aknaid ei saa niimoodi korda teha,” sedastas Haapsalu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Toomas Vallimäe.

Jätkuvalt piinlik lugu on tema sõnul ka peatrepiga, mida mööda astuvad igas kuus sajad jalapaarid lossi valgesse saali kas siis abielluma või mõnele muule pidulikumale üritusele. „Krohv on ära kukkunud, armatuur paistab, astmed lagunevad, inimesed komistavad,” ütles Vallimäe.

