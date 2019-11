Helle-Moonika Helme: Kaja Kallas on põletanud kõik sillad

Reformierakonna esimees Kaja Kallas on oma solvangutega põletanud enda järel ära kõik sillad, ütles riigikogu EKRE fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme ERR-i veebisaates “Otse uudistemajast”, vahendas ERRi uudisteportaal.

“Me peaksime rääkima, mis saab Kaja Kallasest. Reformierakonna esimehe ja opositsiooniliidrina süüdistada peaministrit riigi reetmises, et peaminister müüb Eesti maha – no mis jutt see on?! Uskumatu, et sellised sõnad saavad üldse üle huulte tulla,” ütles Helme saatejuht Mirko Ojakivi küsimustele vastates.

Helme lisas, et Kaja Kallas hakkas enda järel sildu põletama juba valimistulemuste selgudes, kui hakkas välistama teatud erakondi.

Skandaalidele vaatamata leidis Helme, et valitsusliidus on partnerite vahel usaldus ja valitsuse tervis hea. Helme leidis ka, et EKRE-t rünnates rünnatakse tegelikult kogu valitsust.