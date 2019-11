Lääne Elu paberleht teisipäeval, 12. novembril

Eksamitulemuste järgi on suurim tõusja Kullamaa keskkool

Tänavuste riigieksamite tulemuste järgi on mullusega võrreldes suurim tõusja Kullamaa keskkool. Läänemaa ühisgümnaasium paistab silma kõrge kohaga laia matemaatika eksami tulemustes. Kullamaa keskkool tõusis üleriigilises edetabelis eesti keele eksamil 84 koha võrra ja kitsa matemaatika eksamitulemuste edetabelis 50 koha võrra. „Need olid päris korralikud tulemused seekord,” ütles Kullamaa keskkooli direktor Meelis Välis.

Järgmine mardilaat on pühendatud Haapsalu pitsile

Läinud nädalalõpul Tallinnas Saku suurhallis peetud mardilaadal hõigati välja, et järgmisel mardilaadal on peaesinejaks Haapsalu käsitööselts ja tähelepanu keskpunktis Haapsalu pits. Haapsalu käsitööseltsi eestvedaja Mirje Sims ütles, et peaesineja staatus tähendab seda, et siinsed käsitöölised on oma pitsiliste sallide ja rättidega laadal suuremalt väljas. Ta lisas, et peakülaliseks olemine tähendab sedagi, et haapsallased saavad anda suurema panuse laada programmi.