Piret Jaaks võitis näidendivõistluse

Läänemaa juurtega kirjaniku Piret Jaaksi näidend „Siirderiitujad” võitis Eesti teatri agentuuri näidendivõistlusel peaauhinna.

Peaauhinnale lisaks märkis seitsmeliikmeline žürii ära ka Jaaksi teise näidendi „Kas loomad oskavad loendada?”.

Žürii hinnangul on „Siirderiitujad” vahendite poolest väga rikas lugu naisest, mehest ja nende saamata jäänud lapsest, kus juba autori kujundiloome on väärt omaette auhinda. „Siirderiitujad” on napp, dünaamiline ja võimalusterohke tekst, mis annab usku ning lootust, et maailm polegi veel parandamatult haige.

