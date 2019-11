Riik jätab ajaloolise kulla leidjad tasuta

Saaremaa kuldse ehteleiu küsimust arutanud muinsuskaitse nõukogu ei näe võimalust arheoloogi meeskonnas osalenud detektoristile Jegor Klimovile leiutasu maksta, kirjutas Saarte Hääl.

Muinsuskaitse nõukogu esimees Riin Alatalu ütles Saarte Häälele, et neljapäeval koos olnud nõukogu toetab muinsuskaitseameti seisukohta ega teinud ka ettepanekut otsus uuesti läbi vaadata.

“Kahetsusväärne on see, et meil on selline tore leid, aga sellega on kaasnenud asjatud emotsioonid ja kired,” lausus ta ja lisas, et selles mõttes on tegu suhteliselt tavatu olukorraga.

“Kullast käevõru rikastab kindlasti meie teadmisi esiajaloost, nagu ka paljud teised arheoloogilised leiud. Näiteks on raske ülehinnata Tallinnas Jahu tänavalt leitud keskaegset leiukompleksi ligi 40 000 leiuga,” selgitas Alatalu.