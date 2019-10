Raamatukogus tuleb kohtumisõhtu Jan Kausiga

Kolmapäeval, 30. oktoobril kell 17.30 toimub Haapsalu raamatukogu lugemissaalis kohtumisõhtu kirjanik Jan Kausiga.

Jan Kaus on kirjanik, kes on Haapsalus pikalt lapsepõlves aega veetnud ning tema onu Andres Kaus oli omal ajal siinse kultuuriosakonna juhataja. Kolm aastat tagasi kirjutas Kaus ka teksti toonasele Valge Daami lavastusele „Südamega läbi müüri”.

Kaus on muuhulgas töötanud kultuurilehe Sirp toimetajana, juhtinud Eesti kirjanike liitu ning korraldanud Tallinnas rahvusvahelist kirjandusfestivali HeadRead. Koostöös teiste kirjanikega on ta andnud välja kuus luulekogu, kirjutanud kuus novelli- ja miniatuurikogu ning viis romaani.

Lisaks on raamatute ilmumisele kaasa aidanud nii tõlkija, toimetaja kui ka illustraatorina. Kaus on tuntud ka esseistina. Ta on pälvinud mitmeid kirjandusauhindu, viimati tänavuse Friedebert Tuglase novelliauhinna novelli „Õnnelik lõpp” eest, mis on pärit kogumikust „Enne kui unisusest saab reegel”.

Tegemist on raamatukogupäevade lõpuüritusega Haapsalus. Üle-eestilised raamatukogupäevad toimuvad 20.-30. oktoobrini.