Kari Antero Tynkkynen sai Haapsalu koguduse teenetemärgi

Misjonär ja vikaarvaimulik Kari Antero Tynkkynen pälvis EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi.

1966. aastal Soomes Sääminkis sündinud Tynkkynen on ordineeritud diakoniks 1994. aastal Tallinna toomkirikus ja pastoriks 2003. aastal Sambias.

Ta on lõpetanud 1989. aastal Helsingi evangeelse kooli ja 2001. aastal Soome sisemisjoni seltsi kooli.

Tynkkynen on olnud aastatel 1994-1996 Lihula koguduse diakon, aastatel 2004-2005 Lääne praostkonna vikaarõpetaja, aastatel 2005-2014 Ridala koguduse õpetaja ja EELK Martna koguduse hooldajaõpetaja. Ta töötas EELK Lääne praostkonnas SLEY misjonärina. Pidas leeritunde, noorteõhtuid, eakate teetunde, misjoniüritusi ja soomekeelseid jumalateenistusi. Oli abiliseks EELK Haapsalu Püha Johannese koguduses ja koordineeris Lääne praostkonna noortetööd.

Tynkkynen ütles Turu ajalehele, et ta ei ole sama mees kui enne misjonitööle minekut. Ta on näinud elu mitmes riigis. Sambias on inimesed tänulikud kui saavad korra päevas sooja sööki. Kõige pikema aja on Tynkkynen olnud Eestis.

EELK Misjonikeskus on esitanud Tynkkynenile palve tulla taas misjonitööle Eestisse.

Praegu on Tynkkynen Soome Turu Miikaeli koguduse noortejuht.

Haapsalu koguduse teenetemärgi on pälvinud:

2003 – koguduse liige Heino Noor ja Vanamuusika Festivali juht Toomas Siitan.

2004 – Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi).

2005 – koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin.

2006 – ajakirjanik Anneli Ammas.

2007 – koguduse diakooniatöötaja Evi Süsi.

2008 – Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen (Soome).

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus.

2010 – Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist (Soome).

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht organist ja koorijuht Lia Salumäe

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli

2013 – pikaaegne piiskopilinnuse sihtasutuse juhataja Ülla Paras.

2014 – Rendsburgi sõpruskoguduse pastor Joachim Haeger (Saksamaa).

2015 – fotograaf Arvo Tarmula.

2016 – EELK vikaarõpetaja Kristel Engman.

2017 – Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

2018 – Haapsalu koguduse toomkoori dirigent ja helilooja Sirje Kaasik.

2019 – misjonär õpetaja Kari Antero Tynkkynen