Haapsalu raamatukogus on täna külalislaenutajad

Täna laenutasid Haapsalu raamatukogus raamatuid välja Haapsalu linnapea Urmas Sukles, aselinnapea Liina Põld ja Haapsalu kolledži projektijuht Talis Vare.

Kell 16 on laenutamas Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov, Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ja endine Lääne maavanem Sulev Vare.

Lääne Elu külaskäigu ajal oli laenutusleti taga parajasti Talis Vare. „Tulge suvel töötajatele puhkust andma,” soovitas Varele üks lugejatest.

Vare ütles, et on ka kunagi varem laenutamas käinud ja selle ajaga midagi muutunud ei ole. Millal Vare viimati laenutusleti taga istus, jäi segaseks, sest Vare arvas, et see oli 10 aastat tagasi, raamatukogutöötajad arvasid, et sellest on vähem aega möödas.

Töö tema meelest raske ei olnud. „Kui ettenäidata, siis saab järgi teha,” ütles Vare.

Lääne maakonna keskraamatukogu direktor ütles, et enne Varet laenutanud Urmas Sukles on laenutamas käinud varemgi ja sai kohe aru, mida peab tegema ja kuhu raamatud panema. Seevastu Liina Põld oli Sepa sõnul olnud hädas.

Kell 16 tulevad raamatukokku laenutama korraga kolm külalislaenutajat – kaks neist töötavad kojulaenutamise osakonnas ja üks lugemissaalis.

Arvo Tarmula fotod