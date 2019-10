Läänemaa haigla tähistas 40. sünnipäeva

Läinud reedel tähistasid Läänemaa haigla tööajad piiskopilinnuses haigemaja 40. sünnipäeva.

„Arstiabi on Läänemaal muidugi kauem antud, aga mingi märgi peab maha panema ja nii on see olnud, et tähistame uue haigla valmimise aastapäeva,” rääkis Läänemaa haigla õendusjuht Marju Lepmets. Ta lisas, et sünnipäeva eel vanu materjale läbi vaadates jäi talle näppu ka 40 aasta tagune kutse haigemaja avamisele. „Lindi läbilõikamine oli 5. novembril 1979, vist kl 15,” lisas Lepmets.

Lepmets ise tuli Läänemaa haiglasse tööle seitse aastat pärast maja avamist. „Huvitav, et kui siia tööle tulin, siis ma üldse ei teadvustand, et tulin üsna uude majja,” arutles ta.

Lepmetsa sõnul on iga viie aasta tagant haigemaja ja sealseid töötajaid pildistatud ning neilt piltidelt on muutused hästi näha. „On hämmastav kuidas seda maja on aja jooksul ringi kujundatud ja seda annab veel praegugi ümber kujundada, lõppu veel ei paista,” ütles Lepmets. Ta lisas, et eks ole kõik ümberehitused tingitud elu ja vajaduste muutumisest.

Praegugi on haigemaja järjekordne remont lõppemas — novembri lõpuks peaks esimesel korrusel valmis avatama tervisekeskus ja kiirabi uued ruumid.

Juhtumisi oli reedel, mil Läänemaa haigla oma sünnipäeva pidas, luukapäev ja Evangelist Luukas, kelle järgi päev nime on saanud oli väidetavalt arst. Seda tuletas kokkutulnutele meelde ka piiskop Tiit Salumäe, kes andis Läänemaa Haiglale tänukirja tubli töö ja hea koostöö eest EELK Haapsalu Püha Johannese kogudusega.

Haigemaja sünnipäevapidu algas ringkäiguga piiskopilinnuse muuseumis, millele järgnes toomkirikus Rolf Roosalu ja Liisi Koiksoni kontsert. Pärast kontserti jätkus linnusemuuseumis sünnipäevapidu, kus anti üle kolleegipreemiad ja märgiti pikima staažiga töötajad.

Läänemaa haigla ravijuhi Kai Tennisbergi sõnul on traditsioon meeles pidada kõiki, kellel täitunud viie jõi nulliga lõppev arv tööaastaid. Tennisberg lisas, et praeguse haigla personali hulgas on, neid kes üle 40 aasta töötanud, päris palju: „Neid oli päris hulk, kes meenutasid, kuidas nad, nagu tol ajal kombeks oli, enne kolimist uue maja peal koristamas käisid.”

Vanade aegade meenutuseks oli sünnipäevapeol välja toodud vanu fotoalbumeid. Juubeli eel kutsus haigla inimesi üles jagama fotosid ja mälestusi, et talletada Läänemaa meditsiiniajalugu. Lepmetsa sõnul kasutatakse kogutud fotosid ja mälestusi Läänemaa haigla ajaloost jutustava raamatu koostamisel. Lisaks intervjueeritakse raamatu tarbeks ka Läänemaa staažikaid meditsiinitöötajaid. Raamatu koostab Svea Talving.

Fotod Silver Raidla