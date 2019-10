Jüri Ott: mis saab, kui geiühendus tahab Kullamaal paraadi teha?

Lääne-Nigula vallavolikogu neljapäevasel istungil uuris arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott, kas Lääne-Nigula valda on registreeritud mõni gei- või transseksuaalide ühendus.

„Ja mis saab siis, kui nad Kullamaal paraadi tahavad korraldada?“ tahtis Ott teada.

Ott põhjendas oma küsimust sellega, et üle Eesti on tekkinud taoliste mittetulundusühingutega küsimusi ja pahandusi.

EKRE seisukohti kajastav portaal Uued Uudised kritiseeris hiljuti nii sotsiaalministeeriumi kui ka minister Tanel Kiike LGBT ühingule raha eraldamises.

Teema on tõstatunud eelkõige seoses sellega, et ühing korraldas Rakveres filmifestivali, mida omavalitsus oli nõus toetama 300 euroga, kuid ühing soovis linnalt saada 1500 eurot. Toetuse saamiseks läks ühendus kohtusse. Kohus otsustas, et Rakvere peab ühingule maksma soovitud summa.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ei usu, et mõni selline ühendus Kullamaal paraadi korraldada sooviks. Kui see aga tõesti juhtub, peab MTÜ esitama vallale taotluse ja vald hindab selle tähtsust nii vallale kui ka konkreetsele piirkonnale.

„Ma ei näe, et see külaelu arendaks,“ vastas Lõhmus.