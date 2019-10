MTA soovitab reisijatel ja postipaki tellijatel Brexitiks valmis olla

Maksu- ja tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et seoses võimaliku Brexitiga 1. novembril muutub Ühendkuningriik (ÜK) kolmandaks riigiks ja nii reisijad kui ka postipaki tellijad peavad arvestama erinevate tollitoimingutega.

Reisijate jaoks on peamine muudatus see, et kui reisilt kaasa toodav kaup ületab maksuvaba piirmäära 300 eurot (lennu- ja merereisijatel kuni 430 eurot) ja kui tubaka, alkoholi ning kütuse koguseline maksuvaba piirmäär on ületatud, tuleb piirmäära ületav kaup deklareerida ning tasuda tolli- ja käibemaks. Aktsiisikauba puhul tuleb tasuda lisaks ka aktsiis. Mõne kauba sissetoomiseks Eestisse on kehtestatud koguseline piirang või eriloa nõue, samuti võib sissetoomine olla keelatud. Erinõuetest, keeldudest ja piirangutest saab lähemalt lugeda MTA veebilehelt.

Posti- või kullersaadetistena saabuvate pakkide puhul tasub silmas pidada, et ÜK muutumisel kolmandaks riigiks tuleb kaup tollis deklareerida ja sellelt tasuda käibemaks, kui kauba väärtus ületab 22 eurot, kuid ei ületa 150 eurot. Üle 150 euro väärtuses saadetise korral tuleb tasuda tolli- ja käibemaks. Aktsiisikauba postiga saatmine on lubatud ainult eraisikult eraisikule. Mõnele kaubale on Eestisse sissetoomiseks kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue, samuti võib kauba sissetoomine olla keelatud. Keeldudest ja piirangutest saab lähemalt lugeda MTA veebilehelt „Saadetised väljastpoolt Euroopa Liitu“.

Tellimisel tuleb pöörata tähelepanu ostutingimustele, sest teatud kaubamajad pakuvad transporditeenuse osana ka võimalust tellida tollivormistus. Kui tellimisel on tasutud ainult kauba ja transpordi eest, siis peab olema valmis, et kaubad tuleb tollis deklareerida. Seda võib teha ise e-MTA<> kaudu või tellida paki saabumisel tasuline deklareerimisteenus kullerfirmalt või postilt.

Tolliteeninduse valdkonna juhi Külli Kurvitsa sõnul tuleb reisides ja postipakki tellides täpselt jälgida, millal reisija või pakk Eestisse jõuab. „Kui reisija jõuab ÜKst Eestisse pärast 31. oktoobrit, siis peab ta teadma, et tal võib tekkida vajadus kaup deklareerida, teatud kaupadele hakkavad kehtima koguselised piirangud ja teatud kaupa enam üle piiri tuua ei saa. Uued reeglid kehtivad ka postipakile, kui see jõuab Eestisse pärast oktoobri lõppu. Sealjuures ei loe see, kas pakk telliti enne ÜK lahkumist Euroopa Liidust, vaid see, millal pakk Eestisse jõuab,“ rõhutas Kurvits.