Kaasav eelarve: haapsallased tahavad rannapromenaadi pikendust

Eelmisel neljapäeval alanud Haapsalu kaasava eelarve hääletust juhib ettepanek ehitada rannapromenaad välja kuni jahisadamani.

Ettepaneku tegi Rannarootsi muuseumi muuseumipedagoog Lydia Kalda, kes põhjendas seda nii:

Haapsalu taas Põhjamaade Veneetsiaks!

Rannapromenaadi väljaehitamist on vaja jätkata, kuna see on jäänud kahetsusväärselt pooleli. Suur töö tehti aastatel 2008-2010, mil rekonstrueeriti promenaad Aafrika rannast kuni Promenaadi hotellini. See on ülipopulaarne linnaelanike ja meie külaliste jalutuspaigana.

Rannapromenaadi pikendamine on loogiline jätk ning annab kõigile paremad võimalused osa saada merelinna Haapsalu võludest. Jahisadama kaudu tulevad linna külalised meritsi, ning parim viis pääseda vanalinna, oleks just mööda kaldaäärt.

Rajatav rannapromenaad möödub ka Rannarootsi muuseumist, kus külastajad saavad tutvuda rannarootslaste tuhande aastase ajalooga.

Rannarootsi muuseum panustab rannapromenaadi rajamisse ka ise rahaliselt 20000 eur. Kui rannapromanaadi pikenduse rajamisega veel kaua venitada, siis on varsti oht, et seda polegi enam kuhugi rajada, ning kaldaäär on lukkude taga peidus.

Rannarootsi muuseum on promenaadi pikendamise ettepaneku esitanud ka varem.

