Tallinna ettevõtja prügi maandus Pullapää metsas

Keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroos on sel aastal lahenduse saanud kümme jäätmeseaduse nõuete rikkumist, jälile saadi ka eelmise aasta lõpus Pullapää metsa poetatud prügi omanikele.

Mullu detsembris said kolm ettevõtet kutse ilmuda keskkonnainspektsiooni, kuna nendele viitavad jäätmed olid ametliku prügila asemel veetud Pullapää metsa. Ühe ettevõtte omanikule on määratud ka karistus.

„Tegemist on Tallinnas registreeritud ettevõttega, mille omanikel on Haapsalus suvekodu,“ selgitas keskkonnainspektsiooni Läänemaa büroo juht Jaanus Müür. Inspektoriga vestelnud naine selgitas, et suvekodu koristamisel sattus prügi hulka ka ettevõttele viitavaid pabereid. Prügikotid anti kaasa lastele, kes läksid metsa suusatama – pandagu möödaminnes konteinerisse.

„Aga lapsed nägid tee ääres prügihunnikut ja otsustasid, et kus juba on, sinna võib juurde panna. Ema võttis laste mõtlematu teo eest vastutuse enda kanda, koristas prügi ära ja sai trahvi. Karistus on määratud eraisikule, mitte ettevõttele,“ rääkis Müür.

Ühtegi nime keskkonnainspektsioon avaldada ei saa. Seda keelab uus andmekaitseseadus.

„Kui ettevõtte andmeid poleks prügi hulgas olnud, oleks maaomanik ehk antud juhul maa-amet pidanud jäätmed ise ära koristama,“ lisas Müür.

Raske tõendada

Teise umbes samal ajal Pullapäält leitud prügihunnikuga on lugu keerulisem, sest kuigi jäätmete hulgas on viiteid ühele Haapsalu ettevõttele, ei võta firmaomanik prügi metsa viimist omaks.

„Ebaseaduslikult ladestatud prügi kohta öeldaksegi tavaliselt, et ei mina tea, kuidas see kõik metsa sattus – mina panin konteinerisse või konteineri kõrvale või tellisin kellegi prügi ära viima. Sellistel juhtudel on meil isiku süüd väga raske tõendada. Samas olen ma veendunud, et pärast vestlemist keskkonnainspektsiooni ametnikuga ei soovi need isikud prügi enam Pullapääle viia,“ märkis Müür.

Siiski on tema sõnul veel küllalt palju juhtumeid, kus inimesed lasevad oma prügi, sealhulgas ka suured kogused ehitusjäätmeid ära vedada isikutel, kellel puudub selleks õigus. „Sellisel juhul võivad karistada saada mõlemad ehk siis inimene, kes annab oma jäätmed üle, sest prügi omanik vastutab oma jäätmete käitlemise eest, ja ka prügivedaja, kellel peab olema vastav luba. Trahv sellise juhtumi puhul on kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot,“ ütles Müür.

Taoliste ebaseaduslike jäätmekäitlejate puhul on Müüri sõnul alati oht, et isehakanud vedajad võtavad jäätmete vedamise eest tasu küll vastu, aga viivad jäätmed kuhugi metsa alla. „Neid juhtumeid on kahjuks üsna sageli. Hetkel on inspektsioonil töös ka mõned sellised juhtumid, kus inimesed koguvad oma maale teiste inimeste jäätmeid, lootuses nende hulgast leida midagi, mida saaks rahaks teha,“ rääkis Müür.

Sõna levib

Pärast seda, kui Lääne Elu Pullapää prügistamise suure kella külge pani ja keskkonnainspektsioon prügiteemaga senisest suurema haardega tegelema hakkas, on Müüri sõnul jäätmete metsa vedamist vähemaks jäänud. „Oleme osa kätte saanud, inimesed välja kutsunud ja nendega vestelnud, eks nad ju räägivad endaga juhtunut ka edasi. Üks menetlusalune ütles meile, et neil Kastanis oligi soovitatud prügi Pullapää metsa viia. Vestluste käigus püüame seda suhtumist muuta,“ rääkis Müür.

Müüri sõnul julgeb ta väita, et tulemus annab juba tunda – keegi ei taha vahele jääda ega trahvi saada.

„Karistuse suurus sõltub rikkumise asjaoludest ja sellest, kas rikkumist saab veel heastada. Kergemate jäätmenõuete rikkumise juhtumite korral oleme lasknud inimestel endal jäätmed ära koristada ja anda need üle prügiettevõttele,“ selgitas Müür. Tõestamaks, et see ka tehtud saab, peab inimene keskkonnainspektsioonile ette näitama prügikäitlejalt saadud arve.

Rahaliste karistuste skaala on jäätmenõuete rikkumiste puhul lai – on olnud nii 80euroseid kui ka 1600euroseid trahve. „Seega on igal juhul odavam viia oma prügi selleks ettenähtud kohta, milleks on jäätmejaam,“ sedastas Müür.

Keskkonnainspektsioon palub valesse kohta maha poetatud jäätmetest neile alati teada anda.

Karistus ootab ühte meditsiiniasutust

Kolmapäeval leiti Lääne- ja Harjumaa piirilt viieliitrine kanister meditsiinijäätmetega – kasutatud süstlad, kanüülid, vaktsiinipakendid.

„Me pole veel jõudnud kanistri sisuga täpsemalt tutvuda. Selle juhtumi puhul teeb keskkonnainspektsioon koostööd terviseametiga, kes aitab meil välja selgitada, millisest tervishoiuasutusest kanistri sisu pärineb,“ ütles Jaanus Müür. Esialgsel hinnangul võib konteiner pärineda mõnest haiglast või suuremast perearstikeskusest.