Helme: pensioniealised saavad teisest sambast väljuda tulumaksuvabalt

Rahandusminister Martin Helme ütles täna Eesti Pangas toimunud seminaril, et pensioniikka jõudnud teise samba fondidest väljujad saavad seda teha maksuvabalt, vahendas Postimees.

“Pärast pensioniikka jõudmist on kogu teise samba väljavõtmisel tulumaks null protsenti,” kinnitas Helme. Need, kes võtavad raha välja enne pensioniikka jõudmist, peavad maksma tulumaksu, mis on praegu 20 protsenti.

Helme nimetas Eesti Panga ja Rahvusvahelise Valuutafondi koostöös korraldatud rahvusvahelisel seminaril, et käsil on suurim reform, mis Eestis viimase 10-15 aasta jooksul tehtud. Tema sõnul võetakse pensioniseadus vastu veel tänavu, 2020 on üleminekuaasta mil institutsioonid saavad muuta arvutisüsteele jmt.