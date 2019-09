Lääne-Eesti parim turismitegu on linnuse uuenemine

Neljapäeva õhtul anti Haapsalus üle turismiauhinnad. Üle-eestilisel konverentsil, mis tõi kokku ligi 400 ettevõtjat, sihtkohtade arendajat ja turismiorganisatsioonide esindajat, selgusid Lääne-Eesti parim turismitegu ja turismitegija, Eesti parim terviseturismi sihtkoht ning Visit Estonia aasta tegu.

Lääne-Eesti parimaks turismiteoks 2019 sai Haapsalu linnuse uuenemine. Linnus on üks suuremaid atraktsioone Lääne-Eestis, mis tutvustab haaravalt keskaega nii suurtele kui väikestele külastajatele ja on muutunud aastaringseks atraktsiooniks. „Külastajad saavad tutvuda ka ajalooliste ruumidega, kuhu seni ligipääsu polnud ning müüridele ehitatud treppidelt avanevad uued ilusad vaated,“ ütles Lääne-Eesti turismi turundusjuht Anneli Haabu.

Lääne-Eesti parimaks turismitegijaks sai Jakob Kose ja tema ettevõte Fishing Village Pärnumaal. „Seal on väike kalasadam, majutus populaarsetes glamuurse kämpingu ehk glamping-telkides ning palju aktiivse puhkuse võimalusi lisaks kalastamisele. Ettevõtja korraldab sündmusi ise ja teeb koostööd piirkonna suursündmustega, sel suvel avati sadamas kohvik ning kalurikülla leidsid tee Aasia turistid,” loetles võitja tugevaid külgi Anneli Haabu.

Tervise- ja heaoluturismi teemalise Eesti Avastamata Aarete konkursi sihtkohtadele võitis Pärnumaa. „Pärnumaa saab rahvusvaheliselt järjest tuntumaks, turud ja kliendid on selgelt määratletud, turundus suunatud heaoluturismile, teenused põhinevad sihtkoha ressurssidel, valdkonda kujundavad võimekas omavalitsus ja turismiorganisatsioon,” kirjeldas EDEN Estonia projektijuht Sille Roomets. Võitja valis välja rahvusvaheline komisjon ja Pärnumaa hakkab esindama Eestit üle-euroopalisel EDENi (European Destinations of Excellence) konkursil.

Visit Estonia Aasta Teo auhinda annab välja EASi turismiarenduskeskus turismieksporti edendavate algatuste eest. Selle aasta mõjukaimaks teoks tunnistati Eestile tugevat toetust väljendanud 11 Soome haritlase avalik kiri Soome ja Eesti meediale. „Olgu parasjagu turismistatistikas kerge tõus või langus, soomlased ja eestlased on jätkuvalt vastastikku üksteist kõige enam külastavad välisturud ning seda olulisem on ka üksteisest lugu pidada,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli. Aasta algul ilmus Soomes hulk Eestit kui turismisihtkohta halba valgusse asetavaid artikleid, mida refereeriti ka Eestis ning mida saatsid arvukad sallimatust õhutanud lugejakommentaarid. 11 Eestis elavat Soome haritlast kirjutasid tänavu aprillis Eesti ja Soome meediale avaliku kirja, milles kutsusid üles eristama arvamust ja fakti, laimu ja asjalikku kriitikat. Nende pöördumine mõjus autoriteetsena ning tuletas mõlemal pool lahte meelde, et Eestil ja Soomel on arvukalt eelkõige häid turismi-, majandus-, ja kultuurisuhteid.

Lääne-Eesti turismiteo auhinna nominentideks olid ka Pärnu Wasa resorti avamine, ratsavõistlus Classic Pärnu 2019, Saaremaalt pärit Ott Tänaku „The movie” linastus, Haapsalu linnuse uuenemine, alternatiivajaloomuuseumi Thule Koda avamine Saaremaal, Ewert and The Two Dragonsi kontserdi korraldamine Hiiumaal.

Lääne-Eesti parima turismitegija nominentideks olid veel Hiiumaa Coop, Pärnu abilinnapea Rainer Aavik, Team Tänak ja Järveoja, turismiäpp Navicup.

Pärnumaaga võistles Eesti Avastamata Aarete konkursi finaalis veel neli sihtkohta: Haapsalu, Saaremaa, Narva koos Narva-Jõesuuga ning Setomaa.

Visit Estonia Aasta Teo nominendiks oli ka Rally Estonia, mille teleülekannet vaatasid tänavu suvel kümned miljonid inimesed rohkem kui sajas riigis ning kohapealne publik kasvas võrreldes eelmise aastaga 30 protsenti. Samuti oli aasta teo nominendiks Tartu hiljutine panus rohelise ja nutika linna arengusse, alates rattaringlusest, mida kasutas esimeste kuudega juba mitukümmend tuhat linnaelanikku ja külalist ning lõpetades nutilahendustele tugineva Metallica suurkontserdi eduka korraldamisega.

14. aastat järjest toimuval üle-eestilisel konverentsil tutvustavad Eesti turismisektorile kõige värskemaid trende rahvusvahelised tippesinejad. Seekordse kahepäevase konverentsi peateemaks on heaoluturism, lisaks räägitakse andmete kasutamisest turismiäri suurte otsuste tegemiseks ning kohaturundusest.

Arvo Tarmula fotod