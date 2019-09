Galerii: LÜG pidas tuleviku olümpiamänge

Tänase koolipäeva veetsid Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Haapsalu linnusehoovis tuleviku olümpiamänge pidades. Võisteldi kuuel eriskummalisel alal, just sellistel, mis tuleviku olümpiamängudel kindlasti kavas olevat. Õpilaste võistkondadega oli konkureerimas ka õpetajatest koosnev võistkond, kus tegi kaasa ka kooli direktor Ain Iro.

Kuigi koolipäev oli nutivabaks kuulutatud, taskutelefonid võistlusplatsilt siiski ei puudunud. Nimelt võisteldi mobiiltelefoni täpsusheites. Enamik võistlusalasid olid koostööle suunatud, kuid mullipallijooksus kiskus alatihti tulisewks kahevõitluseks.

Võisteldi ka tuletõrjevoolikust meisterdatud nn suuskadel kolmeste võistkondade suusatamises, kambaga sõiduauto Niva vedamises, plasttorudest torustiku ehitamises ning t-särgi selgaajamise ketivõistluses.

“Põhiline on tänase olümpia puhul see, et see päev teil meeles püsiks,” lausus kooli kehalise kasvatuse õpetaja Aavo Tomingas.

Fotod: Urmas Lauri