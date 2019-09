Paralepa randa tuleb invatualett

Haapsalu linn osaleb koos sihtasutusega Läänemaa kõiki Baltimere riike hõlmavas programmis, mille raames ehitatakse Paralepa randa invatualett.

Projekti „Nature Access to All“ eesmärk on korrastada looduspärandi objekte ja vaatamisväärsusi, et muuta need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks. Haapsalu linnas juhib projekti ning korraldab projekti administreerimist SA Läänemaa, kellega Haapsalu linnavalitsusel on sõlmitud leping.

Esialgu oli projekti maksumuseks arvestatud 50 000 eurot, millest Haapsalu omaosalus oli 9845 eurot, millele lisandub 3879 eurot üldkulude eest. „Riigihanke tulemusel selgus, et invatualettide ehitus maksab esialgselt kavandatud 50 000 euro asemel 54960 eurot. Kuna toetuse summa on fikseeritud, siis on projekti maksumuse suurenemise summas 4960 eurot kohustatud katma Haapsalu linnavalitsus,“ selgitas linna finantsjuht Martin Schwindt.

Haapsalu linnavolikogu peab selleks andma nõusoleku 27. septembril toimuval istungil.

Tegemist on piiriülese projektiga, kus lisaks Eestile on partnerid Lätist ja Soomest. Projekti juhtpartner on Kurzeme Planning Region Lätist. Eesti-poolsed partnerid on Lääne-Eesti Turism MTÜ ja keskkonnaamet, Soome poolne partner on nende metsavalitsus (metsähallitus).