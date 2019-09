Haapsalu linnuse muuseumit külastas sel suvel üle 30 000 inimese

Vaatamata sellele, et uuenduskuuri läbi teinud Haapsalu linnuse muuseum avati alles juunikuu viimastel päevadel, on seda külastanud juba üle 30 000 huvilise.

Linnuse juhataja Kaire Toominga sõnul on muuseumi vastu huvi olnud meeldivalt suur. Enim külastasid meid inimesed, kes elavad Haapsalust umbes 100 km kaugusel. Tunnine autosõit sihtkohta on just hea päevaseks väljasõiduks. „Meie muuseumipileti eeliseks on see, et pilet kehtib terve päeva, mis annab külastajale võimaluse planeerida mitmekülgseid tegevusi kogu linnas.”

„Kui eelnvatel aastatel suleti muuseum suurürituste ajal tavapärasetest varem, siis sel suvel olime avatud iga päev kl 10.00-18.00. Möödunud aastatel tuli ette olukordi, mil inimesed, kes tulid festivali ajal Haapsallu suursündmusest teadmata, ei pääsenudki muuseumisse, siis enam seda probleemi ei ole. Tore on ka see, et festivalirohketest nädalavahetustest hoolimata on külastajaid jätkunud kõikidele nädalapäevadele,” sõnas Tooming.

Madalhooajaks on planeeritud mitmeid erinevaid sündmusi, millest esimene leiab aset 5. oktoobril. „Alustame juba paljudele tuttava Linnuse päevaga, mil viime läbi keskaegseid mänge ja tegevusi. Külmal ja sombusel sügishooajal kutsume inimesi legendide radadele ning jõuluajal keskendume rohkem käelistele tegevustele ja seda kõike ikka keskaegses võtmes,” selgitas Tooming.

Haapsalu linnuse muuseum on 16. septembrist avatud kolmapäevast pühapäevani kell 11-17. Suvehooaeg, mil muuseum on avatud iga päev, algab taas 15. maist.