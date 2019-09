Lihula jalgpalliklubi on Pärnumaal neljas

Pühapäeval toimusid Lihulas Pärnumaa meistrivõistlused jalgpallis.

Ajalooline oli võistlus päris mitut tahku silmas pidades. Esiteks ei ole Pärnumaal maakonna meistrid mitmeid aastakümneid üldse selgitatud. Teiseks õnnestus Pärnumaa meistrivõistlustele tuua meeskondi üle kogu maakonna. Kolmandaks ja kõige tähtsamaks märgiks on see, et võistlustel osalenud kaheksast meeskonnast, olid täpselt pooled endiste Läänemaa valdade, Lihula ja Hanila meeskonnad. Sama uhke oli ka Virtsu meeskonna eestvedaja Peeter Idvani peale turniiri. „Kolm meeskonda, Virtsu, Hanila, Vatla endisest Hanila vallast, see on väga kõva sõna,” ütles Idvan.

Võistluse ettevalmistamise ja korraldamise võttis enda südameasjaks Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi. Noorteklubil küll täiskasvanute võistlusel oma meeskonda esindatud ei olnud, kuid kõikide meie piirkonna võistkondade ridades mängis palju just sellest klubist sirgunud jalgpallureid. Kohalike tiimide Lihula, Vatla, Hanila ja Virtsuga asusid võistlustulle Tori JK Põrgulised, Pärnu JK United, Pärnu JK Vaprus, Vändra JK Vaprus.

Kahest neljasest alagrupist pääses poolfinaalidesse meie meeskondades vaid Lihula JK. Väga huvitava kohtumise pidasid nad Vändra JK Vaprusega, kes oli oma alagrupi võitnud. Lihula sai kahel korral Mairo Kanteri väravatest juhtima, kahel korral lasid nad aga ka vastastelt kiirelt viigistada. Finaalipääseja otsustas penaltiseeria. Siin olid aga täpsemad Vändra jalgpallurid ja nii tuli Lihulal asuda heitlema pronksi eest.

Enne medalimänge selgusid võitjad madalamatele kohtadele. Hanila JK Tulevik kaotas seitsmenda koha kohtumises Pärnu JK Unitedile 0:3 ja sai ajalooraamatusse 2019 aasta Pärnumaa meistrivõistluste kaheksanda koha.

Aste kõrgemal 5-6.koha kohtumises ristasid piigid just kaks meie meeskonda. JK Vatla oli 3:1 üle Virtsu meeskonnast ja sai sellega viienda koha.

Lihula jalgpalliklubi kolmanda koha kohtumine Tori Põrguliste vastu algas võitluslikult. Päeva viies kohtumine oli aga just see koht, kus mängu saatuse otsustas meeste füüsiline vastupidavus. Natuke värskemad olid Tori jalgpallurid ja võidunumbritega 3:0 viisid nad koju pronksised autasud. Lihula meeskonnale kuulus meie tiimide parimana Pärnumaa meistrivõistluste neljas koht.

Finaal oli päeva kvaliteetsem ja parim kohtumine. On just Pärnu JK Vaprus ja Vändra JK Vaprus ju meeskonnad kes Pärnumaalt kõige kõrgemates liigades kaasa teevad. Seega õige finaalpaar. Pärnu Vaprus võttis oma positsioonile vastava võidu ja võitis 2:0 ja sellega ühtlasi ka Pärnumaa jalgpalli 2019 aasta meistritiitli.

Pärnu JK Vaprus mängis koosseisus Timo Aas, Steven Lipmaa, Mario Ollino, Karl Erik Eisenscmidt, Tarmo Tõnisman, Toomas Pent, Kaspar Kubber, Ott Midenbritt, Karl-Martin Müür, Julius Sepp.

Lihula jalgpalliklubi koosseis: Argo Mõtt, Mairo Kanter, Janar Smõtškov, Ivar Nikkel, Reigo Vänt, Egert Kallaste, Rasmus Paulus, Kaarel Pikkmets.

Meeste turniiril oli neli jalgpallurit resultatiivsustabeli tipus. Kõigile kanti neli väravat: Matias Oga Tori Põrgulistest, Mairo Kanter Lihua meeskonnast, ning Mario Ollino ja Toomas Pent Pärnu JK Vaprus meeskonnast.

Pärnumaa meistrid selgitasid ka naised. Kahjuks oli esindatud ainult kaks naiskonda. Kuid mäng mille need naiskonnad pidasid, oli väga hea tasemega ja kvaliteetne. Nii Pärnu JK Vaprus, kui endine Läänemaa naiskond, Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi veeretasid lahti sellise mängu, mida finaaliks just kõige õigem nimetada.

Mõlemal poolajal suutsid naiste II liigas pallivad Pärnu naised siiski ühe värava lüüa ja tulemusega 2:0 2019 aasta meistritiitli JK Vaprusele tuua.

Pärnu JK Vaprus mängis koosseisus: Kadi Meresaar, Kristel Ojaste, Kaja Jaakson, Leila Ilisson, Maarja Virula, Merle Viidebaum, Liisa Usta, Laura Usta, Linda Vaikla, Jana Mäeväli. Treener Maarja Virula

Lõuna-Läänemaa JK koosseis: Anna Luuk, Regle Kurnim, Janet Peet, Kai Simpson, Karin Mänd, Egle-Riin Korju, Janne-Ly Siimon, Elise Ojap, Siret Põldäär, Anni Ratas. Treener Jaanus Getreu.