Kaljulaid: Martin Helme ei sobi valitsuse liikmeks

Esmaspäeva õhtul Tallinnas Kadriorus peaminister Jüri Ratasega kohtunud president Kersti Kaljulaid tõdes, et eelmisel nädalal toimunud politseijuhi tagandamiskatse oli katse ajada kraavi õigusriik ning seda üritanud minister ei sobi valitsuse liikmeks.

„Kohtusin täna õhtul peaminister Jüri Ratasega,keskseks küsimuseks oli eelmisel nädalal politseijuhi tagandamiskatse ümber toimunu,” märkis Kaljulaid oma sotsiaalmeediapostituses.

„Minu hinnang on ühene – ministri katse tagandada politseijuht teadlikult seadust rikkuma minnes on katse ajada kraavi meie õigusriik. Õnneks näitas eelmine nädal, et Eesti õigussüsteem, meie institutsioonid ja demokraatia toimivad ning sellised katsed ei lähe läbi. Kuid isegi katse seda teha on lubamatu ning selliseid samme astuv minister ei sobi vabariigi valitsuse liikmeks,” kinnitas president.

„Ütlesin seda ka peaministrile, kuid loomulikult otsustab selle üle, milline on vabariigi valitsuse koosseis, parlamentaarses demokraatias parlament,” ütles Kaljulaid.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna pärast kohtumist president Kersti Kaljulaidiga, et tema hinnangul valitsus toimib ning kõik selle liikmed peavad töörahu nimel pingutama, kirjutab Postimees.

Pärast kohtumist ajakirjanike ette tulnud peaminister ütles, et nad rääkisid presidendiga paljudel teemadel. Ratase sõnul väljendas president Kaljulaid PPA juhi Elmar Vaheri tagandamise katse pärast muret.

„Ka mina ütlesin, et olen selles osas murelik ja ma ei kiida seda kuidagi heaks,” ütles peaminister.

Küsimusele, kas ta usaldab ka Mart Helmet ja Martin Helmet, vastas Ratas, et Eesti toimib õigusriigina ja õigusriigis nii ühtegi ameti peadirektorit ei eemaldata.

„Valitsus toimib, see koostöö on töine,” kinnitas peaminister. “Mina valin töörahu ja selle nimel peavad kõik pingutama.”

Haapsalu linnavolikogu esimees, riigikogu liige Jaanus Karilaid kirjutas sotsiaalmeedias, et president ei suuda olla päevapoliitikast kõrgemal. „Kahjuks proovib Kadriorg poliitilist olukorda uuesti tasakaalust välja viia. Aga see on piinlik ja abitu, seda eriti nüüd, kus sisepoliitilisel segadusel on lahendus. Peaminister on juba paar päeva tagasi olukorra parandanud. Kas Kadriorg elab infosulus või ei suuda president jätkuvalt olla erakonnapoliitikast kõrgemal? Mitmes kord peab meelde tuletama, et elame parlamentaarses demokraatias,” kirjutas Karilaid.