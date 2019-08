Juhtkiri: kes maksab memme vaeva?  

Järgmise aasta 1. jaanuarist hakkavad kõikidele hoolekandeasutustele kehtima uued nõuded – hooldustöötajail peab olema vastav ettevalmistus, st nad peavad olema hooldustöötajaks õppinud.

Selles nõudes midagi halba näha oleks väga raske kui mitte võimatu. Võikas isegi küsida, kuidas on võimalik, et sellist nõuet seni ei olnud. Hooldustöötaja amet on raske, kindlasti vajab see spetsiaalset ettevalmistust – kuidas hoolt kanda abivajajate eest, teiseks iseenda eest, sest see amet põletab läbi.

Paraku on nõudel ka teine, üsna ootamatu mõju. Juuli keskel hoiatas Äripäevas Lõuna-Eesti hoolekandekeskuse omanik Vambola Sipelgas sotsiaalse katastroofi eest – uuest aastast kehtima hakkavad nõuded tähendavat, et suur osa hooldajaid kaotab töökoha, hooldekodud lähevad järjest kinni ja abi vajavaid vanureid pole kuhugi paigutada. Seda on raske uskuda. Hooldaja, selleks, et ta tohiks töötada, ei pea minema viieks aastaks ülikooli. Piisab umbes saja tunni pikkusest koolitusest, mis peaks olema jõukohane kõigile. Samuti ei ole see liiga kallis. Pigem on nõudel teistsugune mõju. Hooldajaile tuleb hakata maksma kõrgemat palka. See omakorda kergitab hooldekodu kohatasu.

Praegu saab kõige odavama hooldekodukoha Läänemaal 600-650 euro eest, sõltuvalt sellest, kui palju abi hooldatav vajab. Mida rohkem abi, seda kõrgem hind. Hooldustöötaja palk on 700-800 eurot miinus maksud. Seda on häbematult vähe. Hooldustöötajate palka tuleb igal juhul tõsta. Sisuliselt tuleb see palgatõus aga kõige nõrgemate – hooldekodu elanike ja tihti ka nende lähedaste arvelt ja see ei ole õiglane.

Ilmselt on tegemist ühe kõige keerulisema ja valulisema probleemiga, millega inimesed silmitsi seisavad. Aga mitte ainult. Majanduslikult nõrgestatud pered, kes peavad, hambad ristis, oma vanemate hooldekodu arve tasumisest osa võtma, ei ole kasulikud ka riigile. On aeg õppida teiste riikide kogemustest.