Augustibluusi ajaks veel ööbimiskohti leiab

Täna algava Augustibluusi ajaks leiab Haapsalust veel ööbimiskohti.

Majutust vahendava lehekülje booking.com järgi on Haapsalus selleks nädalavahetuseks vabad veel mõned ööbimiskohad, mille eest tuleb välja käia 60-540 eurot. Kõige odavama toa saab Tamme hostelis, kus hetke seisuga booking.com järgi vaid üks vaba tuba. Kongo hotellis on praegu vaba kahetoaline sviit koos saunaga, kus ööpäev maksab 250 eurot. Enamikes ööbimiskohtades leiab vahendusfirma järgi selleks nädalavahetuseks öömaja kui välja käia 100-250 eurot.

Augustibluusi peakorraldaja Indrek Ditmanni sõnul ei tasu aga uskuda vaid seda, mis on kirjas booking.com lehel, sest tegi hiljuti katse ja helistas läbi nii Fra Mare, Laine, Kongo kui ka Promenaadi hotelli. Kõigist hotellidest sai ta katse ajal kinnitust, et bluusi ajaks veel vabu tube on. Samuti öeldi talle, et vahendusleheküljele pandi selleks nädalavahetuseks vaid üksikuid tube.

„Tegelikult on inimesed nii laisaks muutunud, et otsivad majutust läbi vahenduslehekülgede ja kui seal vabu tube ei ole, siis levib jutt, et kohti ei ole,” ütles Ditmann.

Ditmann soovitas ööbimiskoha otsijatel suhelda otse hotellidega ja lisas, et pidevalt lisandub ka kodumajutusi. „Kusagilt on mulje jäänud, et jaanuarikuus müüdi Haapsalu välja ja kohti enam ei ole. Tegelikult see nii ei ole,” ütles Ditmann.