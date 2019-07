Turismijuht Annika Mändla:

Läänemaa turismijuhi Annika Mändla sõnul käib Haapsalu turismiinfokeskuses suviti turiste igast maailmanurgast, kuid sel suvel torkab silma sakslaste rohkus.

Mändla ütles, et kõige rohkem käib turismiinfokeskuses eestlasi, soomlasi ja sakslasi. „Sakslasi on tõesti väga palju. Ma ei tea küll, et viimastel aastatel oleks siin nii palju sakslasi käinud kui sel suvel,“ nentis Mändla. Ta lisas, et turiste tuleb ka Rootsist, Inglismaalt, Austriast, Kanadast jne. „Turismiinfokeskusest astub läbi ka väga palju sellist rahvast, kes ei ööbi Haapsalus, vaid teevad siia päevase reisi Tallinnast,“ täpsustas Mändla.

Küsimusele, mis suvitajatele Haapsalu juures muret on tekitanud, ei osanud Mändla esimese hooga vastatagi. Siiski on mõned üksikud turistid, kel mureks majutuse leidmine suurürituste ajal ja mõni on ka öeldud, et neil on kurb vaadata peatänava ääres lagunevaid vanu maju.

Enamjaolt on külalistelt saadud tagasiside siiski positiivne ja rahulolev. Mändla sõnul kirjeldatakse Haapsalut kui väikest üllatust; „Haapsalu hästi suur tugevus on meie kohvikute ja restoranide valik. Võib-olla inimesed ei oota, et nad nii väikeses linnas nii hea toiduelamuse saavad.“ Kohvikute ja restoranide kõrval nimetatakseka Haapsalu rohket kultuuripärandit ja väikelinna omapära. „Siin on ilus vanalinn, merelähedus, promenaad, puitpingid — kõik see kokku avaldab välisturistidele muljet,“ rõõmustas Mändla.