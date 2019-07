Tammejuure avas Läänemaa moodsaima viljaterminali

Pühapäeval, 21. juulil avas Tammejuure mahetalu Avatud talude päeva raames Läänemaa moodsaima viljaterminali.

Tegu on Läänemaa kaasaegseima ja suurima maheviljaterminaliga, mis tulenevalt seadustest ja mahetootja vajadustest, vastab kõige uuematele nõuetele. Uue terminaliga plaanitakse lisaks oma talu vajadustele, teenindada ära ka lähiümbruse viljakasvatajate mahud.

Kokkulepe viljaterminali ehituseks sõlmiti AS Dotnuva Balticuga eelmise aasta novembris. Ehitustöödega jõuti lõpusirgele suve alguses, et alustada selle hooaja viljasaagi töötlemist uute seadmetega. Tammejuure mahetalu viljaterminal on valminud custom–made lahendusena, arvestades iga lisatud seadme juures kliendi spetsiifilisi soove, vajadusi ja võimalusi. Nii näiteks saadakse kogu kuivatusprotsessis vajalik soojusenergia hakkepuidukatlaga ehk kasutades selleks oma metsadest saadavat taastuvenergiat hakkepuide näol ning ka viljasorteerimisjääke segatuna hakkepuiduga.

Tammejuure mahetalu soov oli töötada välja lahendus, mis oleks keskkonnasäästlik, kõrge funktsionaalsusega ja vastaks kõigile nõuetele, mida mahetootjad oma toodangut töödeldes järgima peavad. Sobiv lahendus töötati välja kasutades Arska portsjonkuivateid ja Cimbria sorteeri. “Pakkusime Tammejuurele välja Cimbria Delta 144 sorteeri, kuna see on täna kasutada olevatest seadmetest parim valik mahevilja puhastamiseks ja sorteerimiseks. Selle eriline söötemehhanism, 10m² sõelapind ning tolmueraldusega Cyclofan aspiratsioonisüsteem tagavad väga kvaliteetse ja puhta vilja,” selgitab väljatöötatud lahenduse tugevusi AS Dotnuva Baltic teraviljaseadmete müügijuht Argo Luide.

Viljakuivati töö põhineb õhu ja vilja segamisel, kui tugev õhuvool juhitakse läbi kuivatatava vilja. Õhuvool aurustab terade pinnalt vett ja viib seda välisõhku. Tammejuure mahetalu uues terminalis kuivatatakse vilja kahe Arska portsjonkuivatiga, võimaldades luua sellega pidev ja energiasäästlik kuivatusprotsess. Kuivatid on pandud tööle põhimõttel, kus ühe kuivati jahutamisel, tühjendamisel ja uuesti täitmisel ei jää kuivatusprotsess seisma, vaid tänu erilisele sooja õhu juhtimisele, jätkub samal ajal teises kuivatis vilja kuivatamine. Sellega saavutatakse sama energiakuluga kuni kahekordne kuivatustootlikkus, mis omakorda alandab esmakäitluskulusid.

Lisafunktsioonina on pandud kogu süsteem toimima ringlusena, kus igast terminali sektsioonist on võimalik suunata vili tagasi kas algusesse või mõnda teise sektsiooni, näiteks uuesti eelsorteeri, et vili veelkord prahist puhastada või siis näiteks kuivatitesse, et liigniiskele viljale lisakuivatamine teha. Seejuures on kõik protsessid automaatselt läbi kaasaegse juhtimissüsteemi jälgitavad ja juhitavad. “Mahevili on kasvatatud põllul, kus on tavapärasest rohkem ka umbrohtu ja teisi taimi, mistõttu võimalus vilja korduvalt prahist puhastada, on meie jaoks väga oluline lisaväärtus, võimaldades tagada mahetoodangu kõrge kvaliteedi,” toob olulise nüansi välja Tammejuure Mahe TÜ juhatuse liige Karin Tiit.

Kogu viljakuivatusprotsess võtab Tammejuure mahetalu uute kuivatitega aega, sõltuvalt vilja niiskusest, kuivatusõhu temperatuurist ja ümbritseva keskkonna temperatuurist, keskmiselt 2 kuni 8 tundi. See tähendab seda, et Tammejuure Mahetalu kuivatid on võimelised ühes ööpäevas läbi töötlema ligi 75 tonni vilja, mida on oluliselt rohkem kui nende oma põldudelt saadava vilja vajadus. Seetõttu on võetud eesmärgiks võimaldada ka lähiümbruse taludel oma vili Tammejuure viljaterminalis kuivatada.

„Uut terminali ehitades mõtlesime juba eos kogu piirkonna vajadusele. Läänemaal ei ole palju selliseid kuivateid, mis vastaksid viimaseaja nõuetele ning enamuste majapidamiste mahud ei võimalda neil endil ka eraldi kuivatit omada. Seetõttu otsustasime rajada terminali, mis suudaks käidelda ka ümbruskonna vilja ning seda ka hooaja kõrghetkedel kui vajadus kiire töötlemise järele on kriitilise tähtsusega,” räägib Tammejuure eesmärgist Tiit.

Pühapäeval Avatud talude päeval said kõik huvilised uue viljaterminaliga tutvuda. Kes sel päeval Tammejuure Mahetallu ei jõudnud, kuid soovivad neid mõnel teisel ajal külastada, saavad seda teha eelneval kokkuleppel Tammejuure mahetaluga. Viimase aja skandaalide tõttu, seoses toidu ebaselge päritoluga, on Tammejuure mahetalu seisukohal, et külastused taludesse on olulised, sest nii veenduvad inimesed asjaolus, et on olemas ka ausaid Eesti toidu tootjaid ning keskkonnasäästlik mahetootmine on võimalik.

Tammejuure peretalu tegutseb Läänemaal juba 30 aastat. Talus kasvatatakse mahe teravilja, õlikultuure ja kaunvilja, 10 aastat tagasi alustati Eestis esimeste seas ka kanepikasvatusega. Tänasel päeval leiab mahetalu külmpressitud õlisid, kiviveski jahusid, helbeid ja kanepitooteid üle Eesti mitmetelt mahe- ja talutoidu lettidelt.