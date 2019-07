Kutsekoolis on populaarsed IT-spetsialisti ja raamatupidaja eriala

Tänavu on Haapsalu kutsehariduskeskuses populaarseimad IT-spetsialisti, raamatupidaja ja mööbli restaureerija eriala.

Kuigi kutsekoolis saab avaldusi esitada 20. augustini ja neid tuleb iga päev juurde, on kooli direktori Ingrid Danilovi sõnul IT-spetsialisti erialale laekunud juba rohkem avaldusi, kui on õpperühmas kohti. Täiskasvanute õpperühmades on kõige suurem tung raamatupidamise, mööbli restaureerimise ja pehme mööbli valmistamise erialadele. „Praegu tundub, et hästi laekub avaldusi ka loodusgiidi erialale,” ütles Danilov.

