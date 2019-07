Läänemaa jalgpalliklubi siht on pääs eesiliiga B üleminekumängudele

Läänemaa jalgpalliklubi, kes mängib Läänemaa meeskondadest kõrgeimal, Eesti jalgpalli meistrivõistluste II Liiga Põhja/Lääne tsoonis, paikneb peale kevadringi tabeli viiendal kohal.

Tõsi, neil on pidada veel üks kevadringist edasilükatud kohtumine Raplamaa jalgpallikooliga. Kui see teisipäeval, 23.juulil Haapsalu linnastaadionil võidetakse, tõustakse tabelis 24 punktiga Pärnu JK Vaprus II meeskonna ette kolmandaks. Tabel on eesotsas väga tihe – kolmandat kohta kuuendast lahutab vaid kaks punkti.

Hooaja ettevalmistust alustati juba talvel, kaks kuud ennem liigahooaja algust. Peatreener Theimo Tülp kutsus lisaks II liiga meeskonnale ka noored U17 Eliitliiga Läänemaa JK võistkonnast. „Pidime arvestama olukorraga, kus neli põhikoosseisu mängijat on seotud kaitseväeteenistusega,” ütles Tülp. Seega oli iga mängija Läänemaa Jalgpalliklubil arvel ja kindlasti pikaks hooajaks tekitas see küsimärke.

Hooaja esimesed mängud olid meeskonnale keerulised. Stardipakkudelt ära saamine oli väga vaevaline ja esimesed kolm mängu kaotati Paide Linnameeskonna III, Tallinna FC Flora U21 ja Tallinna Kalevi III meeskondadele suurelt. Kolme esimese mänguga lubati vastastel endale lüüa koguni 19 väravat, samas ise suudeti skoorida kõigest kahel korral. See oli olukord, kus nii meeskonnale, kui alati Läänemaa JK mänge hulgaliselt vaatamas käivatele fännidele oli ehmatav.

„Esimesed mängud kaotasime suurelt, kudi samas olid need hindamtuks kooliks. Need andsid meiel ülevaate mille kallal peame vaeva nägema ja kuidas treeningutel edasi töötama”. Treeneri sõnul oli ettevalmistus suunatud ka sellele, et füüsiliselt pikaks hooajaks valmis olla. Lisaks oli palju taktikatreeninguid. Treeneri sõnul olid need eelmisest hooajast enim vajakajäämist nõudvad aspektid. Esimestest kaotustest oskasid nii treenerid, kui mängijad teha õiged järeldused ja meeskond hakkas näitama head mängu.”Peale kaotusi tegime õiged järeldused, meeskond leidis ülesse oma „Läänemaa JK hingamise” ja laev seati pärituulde,” ütles Tülp.

Meeskond suutis ühe kuu jooksul aprilli keskpaigast mai keskpaigani võita neli kohtumist järjest. Võidud Raasiku FC Jokeri, FC Kuressaare II, JK Piraaja ja Viljandi Tuleviku II meeskonna üle tõstsid nad tabelis päris liidrite kannule.

Seega oli meeskonnal seljataga justkui kaks perioodi-kolme kaotustega hooaja algus ja neljamänguline võitude periood. Kas see kõneles ebastabiilsusest, või oli võitude perioodiga algamas hea uus seeria, pidid näitama järgmised mängud.

Kolmas Läänemaa JK periood, kevadringi teine pool oli jällegi uutmoodi. Kaotused vaheldusid võitudega ja oli mänge, kus oleks oodanud võitu ja samas võideti neid, keda ennem mängu peeti favoriitideks.

Sellise joonisega oli Läänemaa JK läbinud kevadringi. „Kevadringi lõpuks saime tabelis sellise koha, mida olime lootnud. Meiega liitusid ka kaitseväes teeninud poisid ja meie meeskond on viimased aastad püsinud stabiilne,” ütles Tülp.

Tõsi, peale kevadringi on Läänemaa jalgpalliklubi seisus, kus esimesi hammustada väga reaalne. Koht Esiliiga B üleminekumängudele on sügisringi õnnestumise korral täiesti reaalne.

Kuid esitused peavad muutuma stabiilsemaks, nii nagu arvab võistkonna kogenuim, kapten Bert Rotberg. „Tegelikult olime kevadringis ikka ebastabiilsed. Üks mäng oli tasemel, teises mängus laguneb kõik, seda näitab ka meie väravatevahe 40:40,” ütles Rotberg.

Millest see küll tuleb, sedagi põhjust teab kapten väga hästi. „Palju on individuaalseid eksimusi. Vähe on olukordi, kus vastased meid meeskondlikult üle oleks mänginud,” ütles Rotberg.

Lisaks on olukord, kus põhikoosseisu mängijatel peaks olema rohkem treeninguid. Paljud elavad väljaspool Haapsalut, või olid nad seotud kaitseväeteenistusega.Ka kapten loodab üleminekumängudele, kuid selleks on vaja et mänguks oleks koosseisus piisavalt mängijaid. „Ei mäleta aastaid, kui oleksime läinud mõnele mängule ilma vahetusmängijateta,” ütles Rotberg.

Koht II liiga esimeste hulgas on sügisringi alguseks hea positsioon. Kõiki Läänemaa JK kodumänge jälginuna julgen väita, et meeskond pääseb oma seatud eesmärgini. Mängupilt lihtsalt veenab sedasi mõtlemast.

Võistkonna treenerid Theimo Tülp ja Aavo Tomingas moodustavad targa treeneriteduo. Alati hakkab silma mänguks hea ettevalmistus ja plaan. Lisaks mängijatega professionaalne suhtlemine-suhtumine. Veel on olemas ju tuumik, kes selle laeva kursil peavad hoidma. Ja mängijad, kes suudavad oma resultatiivsusega mänge otsustada.

Peale kevadringi on kaks Läänemaa JK väravakütti väravalööjate edetabelis väga kõrgel kohal. Martin Salf hoiab seal 14 väravaga teist ja Andrs Dobošev-Proosväli üheksa väravaga neljandat kohta.