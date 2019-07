Hanila muuseumis algavad filmiõhtud

Neljapäeviti Hanilas muuseumis toimuva hakkavatel filmiõhtutel näeb dokumentaalkaadreid Lõuna-Läänemaast. Esimene filmiõhtu on juba täna.

Filmiõhtute üks korraldaja, Virtsu arenguseltsi eestvedaja Jüri Mõniste ütles, et filmiõhtutel on kavas näidata nüüd juba manalamehe Endel Männilaane filmitud kaadreid. Mõniste lisas, et Männilaan võttis 1970. aastatel kodukaameraga 8mm filmilindile üles peamiselt Kõmsi ja Karuse kandi tegemisi, kuid auto aknast filmides on jäädvustatud ka teekonda Tallinna ja Virtsu sadamasse.

Vanad filmilindid on nüüd digitaliseeritud ja Mõniste sõnul on puhast materjali kokku 8,5 tundi. Seda hakataksegi nüüd jupi kaupa neljapäevaõhtuti Hanila muuseumis näitama.

Kodukandis oli Männillaan Mõniste sõnul tuntud ka pilli- ja muusikamehe ning õhtujuhina.

Filmiõhtud Hanila muuseumis algavad neljapäeva õhtuti kl 19.