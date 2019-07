Haapsalus valmis muusikavideo

Ansamblil Deep Down The Blue valmis laulule „Maskis mees“ muusikavideo, mis on filmitud valdavalt Haapsalus.

Ansambli vokalist on Mati Kase, kes õpib Haapsalu kolledžis. Lisaks Kasele on bändis kitarrist Erman Jugasaar, trummar Tarvo Pajus ja bassist Jüri Uljanin. Kõik bändiliikmed on pärit Tallinnast.

Ansambli looming varieerub tantsulisest rokist kiire ja vihase metalini. Deep Down The Blue’d on inspireerinud bändid ISIS, Shinedown, Gojira ja Pantera.

Video operaator oli Haapsalu linnavalitsuse infotehnoloog Aimar Lints.